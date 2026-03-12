Меню
Фильмы
Два, три, призрак, приди!
Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Кокшетау
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
00:10
от 2800 ₸
01:10
от 2800 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Yйлену оңай
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Невеста!
Рецензия
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
