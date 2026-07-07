Колесников — сердце «Первого отдела», но Жаркова обожают несмотря ни на что: почему этот дуэт так полюбили зрители

У хорошего детектива должны быть не только запутанные преступления, но и герои, к которым хочется возвращаться. Возможно, именно поэтому «Первый отдел» стал одним из самых любимых российских сериалов последних лет.

Зрители ждут новые дела Юрия Брагина, спорят о поворотах сюжета, но многие признаются: особая атмосфера сериала держится еще и на потрясающей актерской команде.

И особенно — на Иване Колесникове и Сергее Жаркове.

Иван Колесников — спокойная сила сериала

Юрий Брагин в исполнении Колесникова — не герой из боевика, который решает проблемы громкими словами. Его сила совсем в другом.

Он наблюдает, анализирует и умеет видеть то, что пропускают остальные. Брагин кажется закрытым человеком, но именно за этой сдержанностью скрывается опыт, боль и огромная преданность своему делу.

Колесникову прекрасно удаются такие роли: минимум лишних эмоций, максимум внутреннего напряжения. Иногда одного взгляда хватает, чтобы понять состояние героя.

Сергей Жарков — тот самый персонаж, без которого чего-то не хватало бы

Но у «Первого отдела» есть еще один большой плюс — Михаил Шибанов в исполнении Сергея Жаркова.

И это тот случай, когда герой второго плана легко мог бы получить собственный сериал.

Жарков умеет играть настоящих, живых мужчин: без показной идеальности, но с характером. Его персонаж надежный, прямой и очень человеческий.

Наверное, поэтому после «Первого отдела» особенно интересно смотреть «Аутсайдера», где актер уже выходит на первый план.

Его Ян Озёрский — тоже человек системы, который пережил удар судьбы, но не сломался. Он снова берется за расследования и доказывает, что настоящий следователь остается следователем даже тогда, когда против него настроен весь мир.

Два разных героя — одна причина успеха

Колесников и Жарков совершенно разные по энергетике. Один берет глубиной и спокойствием, второй — мощной харизмой и прямотой.

Но вместе они дают сериалу главное — ощущение настоящей команды.

И, возможно, именно поэтому зрители возвращаются к «Первому отделу» снова и снова. Не только ради новых преступлений. А ради людей, которым хочется верить.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».