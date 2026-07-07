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Киноафиша Статьи Угадаете советский фильм по одному торту? Только настоящие знатоки вспомнят все 5 сцен (тест)

Угадаете советский фильм по одному торту? Только настоящие знатоки вспомнят все 5 сцен (тест)

7 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Девчата»

Только после прохождения захочется чая с чем-то сладким.

Советское кино мы часто помним не только по знаменитым фразам и любимым героям. Иногда достаточно увидеть маленькую деталь в кадре — и в памяти сразу всплывает целая история.

А что насчет самых вкусных моментов из старых фильмов?

Кажется, торт — обычная вещь. Но в советской классике даже такой простой предмет мог стать частью запоминающейся сцены. Где-то он появлялся во время семейного праздника, где-то становился важной деталью эпизода, а иногда просто помогал создать ту самую атмосферу уюта, за которую мы любим эти фильмы.

Мы подготовили небольшой тест для тех, кто вырос на советском кино или просто любит пересматривать легендарные картины.

Перед вами будут кадры из пяти фильмов СССР, где появился торт. Задача простая только на первый взгляд — вспомнить, из какой именно картины взят каждый момент.

Не торопитесь с ответами: советские фильмы умеют хитро прятать подсказки. Иногда знакомый интерьер, взгляд героя или маленькая деталь на столе помогут быстрее, чем сам главный персонаж.

Проверьте свою память — получится ли узнать все пять фильмов без ошибок?

Ранее мы писали: Сложный тест для рожденных в СССР — угадайте название фильма по старой афише: наберете 5 из 5?

Фото: Кадр из фильма «Девчата»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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