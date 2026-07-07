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Киноафиша Статьи Не только 9 сезон «Балабола» на НТВ: 3 сериала, которые показывают по ТВ на неделе с 6 по 12 июля

Не только 9 сезон «Балабола» на НТВ: 3 сериала, которые показывают по ТВ на неделе с 6 по 12 июля

7 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Балабол»

Есть проекты на любой вкус — рассказываем.

Лето обычно считается спокойным временем для премьер, но без интересных историй зрителей все равно не оставили. На экраны возвращаются любимые герои, а новые персонажи готовятся раскрыть семейные тайны и изменить свою жизнь.

В подборке — три российских сериала, на которые стоит обратить внимание на этой неделе.

«Минута тишины» / Первый канал

Евгений Цыганов давно умеет играть героев, внутри которых скрывается намного больше, чем кажется на первый взгляд. И новая история как раз дает актеру возможность раскрыть сложный образ.

В центре сюжета — успешный бизнесмен Валерий Королев. У него есть деньги, влияние и положение, но одна катастрофа меняет абсолютно все.

После землетрясения в Наристане герой теряет память и оказывается в совершенно другой реальности. Теперь ему нужно не только выжить, но и понять, кем он был раньше.

Помогает ему психолог МЧС Мария Стрельцова в исполнении Ольги Лерман. Вместе героям предстоит пройти через опасность, раскрыть тайны прошлого и разобраться в собственных чувствах.

«Галка» / Россия

Кадр из сериала «Галка»

А сериал «Галка» понравится поклонникам семейных драм, где прошлое внезапно разрушает настоящее.

Главная героиня Галя работает медсестрой и уверена, что знает историю своей семьи. Но однажды она узнает страшную правду: люди, которых она всю жизнь считала родителями, на самом деле не являются ей родными.

Много лет назад Тамара совершила поступок, последствия которого теперь придется исправлять всем. Галя отправляется искать настоящую семью, но впереди ее ждут открытия, к которым невозможно подготовиться.

Это история не только о тайнах, но и о том, что родство иногда определяется не только кровью.

«Балабол» / НТВ

А для тех, кто соскучился по проверенным героям, возвращается Александр Балабин.

Девятый сезон «Балабола» снова обещает фирменную смесь детектива, юмора и человеческих историй.

Герой Константина Юшкевича остается таким же — немного упрямым, независимым, но обаятельным оперативником, который привык идти своим путем.

В новых сериях ему придется столкнуться не только с преступниками, но и с серьезным противником — бывшим спецназовцем Макеевым.

А еще проблемы ждут Балабола дома: отношения с Марьям окажутся не такими простыми, как хотелось бы.

Каждый из этих сериалов берет своим: один — загадкой прошлого, второй — семейной драмой, третий — героями, к которым зрители возвращаются уже много лет.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Балабол»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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