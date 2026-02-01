Меню
Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Кокшетау
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
13:00
от 2400 ₸
14:00
от 2400 ₸
15:30
от 2800 ₸
16:30
от 2800 ₸
18:00
от 3200 ₸
19:00
от 3200 ₸
20:30
от 3200 ₸
21:30
от 3200 ₸
23:00
от 3200 ₸
00:00
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
