Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Караганде
Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Караганде
О фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D, KZ
20:20
от 3400 ₸
22:00
от 3400 ₸
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, KZ
22:25
от 2600 ₸
