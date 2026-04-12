У «Глухаря» было целых три спин-оффа: и самый первый почти все пропустили

Многие зрители в своё время были по-настоящему влюблены в сериал НТВ «Глухарь» — следили за судьбами героев, обсуждали сюжетные повороты и с нетерпением ждали новых серий. Однако значительная часть аудитории даже не подозревала, что у популярного проекта существовали собственные ответвления — спин-оффы, которые развивали вселенную оригинала и рассказывали истории второстепенных персонажей. Один из них и вовсе укрылся от внимания большей части фанатов.

После финала третьего сезона Максим Аверин твёрдо заявил, что больше не вернётся к роли Сергея Глухарева. Создатели не горели желанием хоронить проект, поэтому запустили два самостоятельных ответвления: «Пятницкий» и «Карпов».

«Пятницкий» повествует о том, как дальше живёт одноимённый отдел под руководством Ирины Зиминой Из старого состава в кадре практически никого не осталось, если не считать следователя Агапова, который со временем возвращается в строй.

«Карпов» посвящён экс-начальнику СКМ Станиславу Карпову. Выбравшись из психбольницы, он пытается найти своё место в новой реальности — уже без былой власти. Персонажи обоих сериалов постоянно сталкиваются и взаимодействуют друг с другом.

Стоит упомянуть и цикл «Отдел» — по сути, самый первый спин-офф, который вышел ещё до завершения основной истории. Именно его большинство зрителей проглядели, окончательно запутавшись в хронологии событий.

В цикл входят четыре двухсерийных фильма. «Дэн» рассказывает отдельную историю Дениса Антошина. «По праву» посвящён Коле Тарасову, его девушке Марине Глухаревой и его бывшей возлюбленной Виктории.

«Страшные лейтенанты» фокусируются на старших лейтенантах Агапове и Черенкове.

А четвёртый проект (он так и остался без отдельного названия) рассказывает об Ирине Зиминой и её новых подчинённых. По сути, эти две серии становятся прологом к сериалу «Пятницкий».