Русский English
«Шибанов в исполнении Сергея Жаркова – краш, каких поискать»: за что еще зрители выбирают «Первый отдел» уже 5 сезонов подряд

11 апреля 2026 21:02
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Этот сериал еще долго будет в топе. Если, конечно, не поменяют главных героев, считают зрители.

«Первый отдел» уже несколько лет держится в числе самых обсуждаемых проектов на российском телевидении, а 4 и 5 сезоны закрепили его статус лидера.

Возникает закономерный вопрос: почему именно этот детектив зрители продолжают смотреть и за что его так стабильно выбирают?

Сюжет сосредоточен на работе сотрудников Первого следственного отдела ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. В центре истории остаются Юрий Брагин и Михаил Шибанов, роли которых исполняют Иван Колесников и Сергей Жарков.

В новом сезоне Брагину приходилось доказывать невиновность своего напарника, параллельно разбираясь в деле, связанном с гибелью туриста.

«Поражает бешеная популярность "Первого отдела", который опережает всех конкурентов с огромным отрывом. Причем уникальность сериала, судя по всему, заключается не только в его лайтовости, но и в действительно ярком бромансе главных героев: сыщика Брагина и опера Шибанова. А еще я слышал экспертное мнение, что Шибанов в исполнении Сергея Жаркова – краш, каких поискать» - пишет автор канала «Культовые русские сериалы».

Почему сериал не теряет позиции

«Первый отдел» удерживает внимание за счёт понятной, но напряжённой структуры. Каждое дело строится вокруг конкретного конфликта, при этом сохраняется сквозная линия отношений между героями. Именно связка Брагина и Шибанова остаётся ключевым элементом, который делает сериал узнаваемым.

Проект также выигрывает за счёт стабильности. Основной актёрский состав не меняется, а режиссура и подача остаются в рамках привычного формата. Это создаёт эффект доверия у зрителя, который точно понимает, чего ожидать.

Смена лидеров в последние годы происходила регулярно. В 2022 году первое место занимал «Невский. Охота на Архитектора», в 2023 — «Склифосовский», в 2024 — «Невский. Близкий враг». В 2025 году лидерство закрепил «Первый отдел». Скоро 6 сезон и он точно будет не хуже предыдущих.

Екатерина Адамова
