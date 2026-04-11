Меню
Русский English
Отмена
Эти мини-сериалы от Apple TV легко осилить за один день: захватят так, что не заметите, как пролетит время

11 апреля 2026 20:33
Кадры из сериалов «Черная птица», «Последние дни Птолемея Грея», «Все совпадения неслучайны»

Многие зрители упустили их из виду.

Apple TV уверенно закрепился среди стримингов, которые выпускают качественные мини-сериалы. Платформа появилась в 2019 году и быстро начала конкурировать с крупными сервисами. При этом многие короткие проекты остаются в тени больших хитов, хотя их легко посмотреть всего за один день. Я выбрала три сериала, которые особенно выделяются.

Черная птица — напряженный криминальный триллер

Мини-сериал «Черная птица» основан на реальных событиях и рассказывает о Джимми Кине — бывшем спортсмене, который оказывается в тюрьме. Чтобы сократить срок, он соглашается на опасную сделку: втереться в доверие к предполагаемому серийному убийце Ларри Холлу.

Сериал получил признание критиков и зрителей, а Пол Уолтер Хаузер был отмечен премией «Эмми». Атмосфера тревоги и сильная актерская игра делают проект одним из самых напряженных мини-сериалов платформы.

«Черная птица»

Последние дни Птолемея Грея — трогательная история о памяти

В центре сюжета — пожилой мужчина Птолемей Грей, которого сыграл Сэмюэл Л. Джексон. После экспериментального лечения к нему ненадолго возвращается память, и вместе с сиделкой Робин он пытается разобраться в своем прошлом.

Сериал сочетает драму и детективную линию, но главное здесь — эмоциональная связь героев. История получилась камерной и очень душевной, поэтому отлично подходит для спокойного просмотра за один день.

Все совпадения неслучайны — запутанный психологический триллер

Сериал Альфонсо Куарона с Кейт Бланшетт в главной роли рассказывает о журналистке, которая получает книгу, слишком похожую на ее собственную жизнь. Постепенно героиня понимает, что прошлое возвращается самым неожиданным образом.

Проект держится на интриге и сильном актерском составе. Сюжет постоянно меняется и заставляет сомневаться в происходящем до самого финала.

«Все совпадения неслучайны»

Эти мини-сериалы показывают, что Apple TV умеет делать короткие, но насыщенные истории, которые можно посмотреть всего за один день.

Фото: Кадры из сериалов «Черная птица», «Последние дни Птолемея Грея», «Все совпадения неслучайны»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше