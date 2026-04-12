Об этом четко в фильмах так и не сказали: так что за вид обезьяны Кинг-Конг? Такие вообще существуют?

Огромная горилла, стоящая на вершине небоскреба и отбивающаяся от истребителей, стала одним из самых узнаваемых образов в истории кино. Но за почти столетнюю историю персонажа зрители так и не получили однозначного ответа на простой вопрос: а к какому биологическому виду принадлежит Кинг-Конг?

Ни создатели оригинального фильма 1933 года, ни современные постановщики не давали строгого научного определения. Однако по крупицам собранные детали позволяют построить несколько убедительных версий.

Обезьяна с острова Черепа

По сюжету классического фильма, съемочная экспедиция обнаруживает Конга на затерянном в океане острове Черепа. Это место — настоящий заповедник доисторической фауны, где динозавры, гигантские змеи и прочие реликтовые твари прекрасно себя чувствуют.

Создатели первой ленты задумывали своего героя как гибрид гориллы и человека. Они хотели, чтобы зритель одновременно узнавал в нем животное и угадывал человеческие черты — отсюда и «прямохождение» в некоторых сценах.

Конг как горилла

Внешне Конг всегда изображался как сильно увеличенная горилла. У него массивное тело, длинные передние конечности, характерное строение черепа с выступающими надбровными дугами.

Однако есть важные отличия, которые выводят его за рамки обычного примата. В первую очередь, это размер. В разных фильмах рост Конга варьируется от 7 до 100 метров. В классической версии 1933 года он был около 15 метров.

В «Конге: Острове Черепа» — уже 30 метров. А в схватке с Годзиллой дорос до 100 метров. Ни один известный науке примат не достигает и двух метров в холке.

Во-вторых, прямохождение. Обычные гориллы передвигаются на четвереньках, опираясь на костяшки пальцев. Конг же в большинстве сцен ходит на двух ногах.

Версии

Фанаты не раз пытались «легализовать» Конга с точки зрения науки. Версии выдвигались разные. Согласно одной из них, он — мегапитек. Это реально существовавший род гигантских человекообразных обезьян, живший в Азии около 300 тысяч лет назад.

Некоторые особи достигали трех метров роста и весили полтонны. Конг мог бы быть поздним, изолированным потомком мегапитеков, который на острове Черепа благодаря отсутствию хищников и обилию пищи вырос до невероятных размеров.

Версия вторая: мутант. В фильме «Конг: Остров Черепа» намекается, что гигантизм местной фауны — результат радиоактивного облучения или мутагенного воздействия неизвестных минералов. По этой версии, Конг — не отдельный вид, а искалеченная радиацией особь обычной гориллы.

Наиболее популярная гипотеза: Конг представляет собой уцелевшую популяцию гигантских приматов, эволюционировавших в изоляции.

Современная киновселенная окончательно утвердила Конга в статусе титана — древней формы жизни, которая существовала задолго до появления человека. Создатели фильмов прямо называют его последним представителем своего рода, а не случайным мутантом.