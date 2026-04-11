Почему хоббиты не умеют читать: миллионы фанатов смотрели «Властелина колец», но не задумывались об этом (а ответ есть)

«Властелина колец» и «Хоббита» не смотрел только ленивый. Миллионы фанатов по всему миру знают героев, цитируют реплики и разбираются в деталях мира Толкина.

При этом один простой вопрос остаётся без ответа: почему в этом мире не все хоббиты умеют читать и писать? В книгах почти нет прямых объяснений, хотя уровень знаний персонажей кажется высоким.

Грамотность как привилегия

Слово «школа» в тексте встречается лишь один раз и используется как сравнение. Это указывает на отсутствие привычной системы образования. У хоббитов обучение было частным и зависело от достатка семьи.

Бильбо и Фродо умели читать и писать, поскольку принадлежали к обеспеченному слою. Бильбо знал эльфийские языки и передал эти знания Фродо. Большинство хоббитов грамотой не владели. Толкин прямо отмечал, что многие раньше учились готовить, чем читать, и на этом их образование заканчивалось.

Сэм Гэмджи освоил грамоту только благодаря Бильбо. Его отец относился к этому с недоверием, что показывает общее отношение к обучению. В других землях ситуация была схожей. В Гондоре существовали архивы и библиотеки, но доступ к ним имела в основном знать.

Почему эльфы знали больше

Эльфы заметно выделялись на этом фоне. Долгая жизнь давала им возможность учиться и накапливать знания. Среди них существовали хранители знания, которые занимались историей, мифами и языками.

Именно эльфы создавали письменность и фиксировали предания. Многие тексты Средиземья были записаны ими. Бильбо лишь собрал и переработал эти материалы, пишет автор Дзен-канала Мир комиксов и кино

Такое устройство мира отражает модель Средневековья. Образование оставалось привилегией, а знания передавались внутри семьи или через устную традицию. Эльфы стали единственным народом, где знания систематизировались и сохранялись осознанно.