Русский English
Серия с Тони Тони Чоппером стала самой тяжелой в сериале «Ван Пис»: рассказываем, что это за «фрукт»

12 апреля 2026 08:27
Кадр из сериала «One Piece. Большой куш»

За милой внешностью скрывается мощная драма.

Во втором сезоне «Ван-пис» появится персонаж, которого фанаты ждали с самого начала. Милый оленёнок в розовой шляпе кажется комичным, но его история — одна из самых трагичных во всей вселенной One Piece. И именно поэтому создатели решили посвятить Чопперу отдельную серию.

Кто такой Чоппер

Тони Тони Чоппер — северный олень, который съел Дьявольский фрукт Хито-Хито. Благодаря этому он получил человеческий интеллект, научился говорить и даже стал врачом. Позже он присоединяется к команде Луффи и становится корабельным доктором Пиратов Соломенной шляпы.

Однако за милой внешностью скрывается тяжелая история. Чоппера отвергло собственное стадо из-за его синего носа, а люди испугались его необычного вида и считали монстром. В итоге он остался совсем один, пока не встретил человека, который изменил его жизнь.

Как Чоппер стал тем, кем мы его знаем

Доктор Хирурук стал первым, кто увидел в Чоппере не монстра, а друга. Именно он вдохновил его стать врачом и помог поверить в себя. После трагических событий обучением Чоппера занялась доктор Куреха, которая помогла ему развить способности и стать настоящим доктором.

Особенность Чоппера — его трансформации. Благодаря Дьявольскому фрукту он может менять формы и становиться сильнее в бою. Несмотря на милую внешность, в опасной ситуации он превращается в серьезного бойца, который готов защищать друзей.

Почему Чоппер появился во втором сезоне

Во втором сезоне Netflix адаптирует арку острова Драм — именно там команда Луффи встречает Чоппера. Эта часть истории считается одной из самых эмоциональных во всем One Piece, поэтому создатели решили уделить персонажу особое внимание.

История Чоппера показывает, как одиночество и боль могут превратить героя в сильного человека. Именно после встречи с Луффи он впервые находит настоящих друзей и становится частью команды.

Анастасия Луковникова
