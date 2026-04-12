Сулейман придумал титул хасеки специально для Хюррем: какие привилегии это давало

В сериале «Великолепный век» султан создал уникальный титул для своей возлюбленной. Сулейман освободил Хюррем и женился на ней, тем самым демонстрируя всей династии, что его выбор заслуживает уважения, и в случае пренебрежения он примет меры.

Но что на самом деле скрывается за этим титулом?

Термин «хасс» подразумевает связь с повелителем и принадлежность к нему, а также имеет значения «сокровенный» или «священный». Одним из важнейших нововведений Сулеймана стал титул «хасеки», который обозначал, что фаворитка не просто выделялась среди других, но и получала новые права. Этот статус подтверждал ее близость к султану, так как «хасеки» переводится как «любимая султаном».

Историки отмечают, что хасеки имела особые привилегии. После рождения ребенка султан продолжал общаться с любимой, в отличие от прежних традиций, где одна наложница имела только одного ребёнка. Также изменился статус валиде: теперь она не была единственной значимой фигурой в жизни султана.

Укрепление сил и статуса

Хасеки получала большее денежное вознаграждение, и матери не обязательно было сопровождать сына в санджак. Хюррем использовала эти привилегии, оставаясь всегда рядом с Сулейманом, что, возможно, сыграло роль в ее потере сына Мехмеда.

Официальный брак через никах еще больше укрепил ее положение при султане. Роксолана обрела неоспоримый авторитет. Только сын хасеки имел шансы стать наследником, и именно Мехмед считался потенциальным султаном. Интересно, что даже после смерти султана статус хасеки сохранялся. Например, хасеки Кёсем-султан не утратила своих привилегий после смерти султана Ахмеда.

Следует отметить, что хасеки по своему статусу были аналогичны супругам европейских королей, а их дети признавались законными наследниками. Титул «хасеки» исчез к XVII веку, уступив место «кадын». Сулейман ввел этот титул, подчеркивая важность Хюррем в своей жизни, ее статус и неприкосновенность.