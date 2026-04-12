Не только «Красавица»: 3 фильма о Великой Отечественной войне, которые показывают в 2026 году

В 2026 году на экраны выйдет сразу несколько фильмов о Великой Отечественной войне. Режиссеры продолжают обращаться к реальным событиям и личным историям людей, чьи судьбы изменили годы войны. Я выбрала три картины, которые выглядят особенно сильными и эмоциональными.

Красавица — история надежды в блокадном Ленинграде

Фильм режиссера Антона Богданова переносит зрителей в Ленинград зимой 1941 года. Главный герой — старшина Николай Светлов — после ранения получает неожиданное назначение в зоосад.

Сначала он воспринимает это как досадную случайность, но постепенно понимает, что сотрудники зоопарка ежедневно совершают настоящий подвиг. Картина «Красавица» уже вышла в прокат 19 февраля 2026 года и получила теплый отклик зрителей.

Ангелы Ладоги — подвиг на льду

Фильм «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта рассказывает о событиях ноября 1941 года. В главных ролях — Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов и Полина Агуреева.

Группа молодых спортсменов выходит на лед Ладоги, чтобы доставить боеприпасы. Однако на пути они находят детский дом с сиротами, которых не успели эвакуировать. Теперь перед героями стоит новая задача — спасти детей и выбраться из ледяного ада. Премьера фильма запланирована на 23 апреля 2026 года.

Литвяк — история легендарной летчицы

Картина режиссера Андрея Шальопа основана на реальной истории Лидии Литвяк — одной из самых известных женщин-асов Второй мировой войны.

Главную роль исполнила Полина Чернышова, также в фильме снялись Пётр Рыков, Евгений Ткачук и Виктория Соловьева. Сюжет расскажет о боевых вылетах, личных переживаниях и романтической линии между Лидией и летчиком Алексеем Соломатиным. Премьера фильма ожидается 30 апреля 2026 года.

Эти три фильма напоминают о том, что героизм во время войны проявлялся не только на передовой, но и в повседневной жизни. И именно такие истории продолжают находить отклик у зрителей.