Звезда «Игры престолов» усилит франшизу: Питер Динклэйдж снимется во 2 сезоне «Чужой: Земля» — вот кого он сыграет

«Чужой: Земля» получает серьёзное усиление во втором сезоне. К проекту официально присоединился Питер Динклэйдж — 56-летний лауреат «Эмми», известный по «Игре престолов» (2011–2019).

Актёр сыграет одну из центральных ролей, и, по данным Deadline, его персонаж станет ключевым для дальнейшего развития истории.

Новый игрок в истории Prodigy

Первый сезон сериала вышел в 2025 году и разворачивается до событий оригинального фильма «Чужой» 1979 года. Сюжет сосредоточен на исследовательском острове Prodigy, куда доставляют яйцо ксеноморфа. Эксперименты приводит в действие организация под руководством Боя Кавалера.

К финалу сезона героиня Венди, которую играет Сидни Чендлер, берёт контроль над существами и фактически захватывает власть на острове. Во втором сезоне ситуация меняется. На Prodigy прибывают представители корпорации Weyland-Yutani, и конфликт выходит на новый уровень.

Появление Динклэйджа в этой линии выглядит логичным. Его персонаж, по предварительным данным, может быть связан именно с корпорацией и повлиять на баланс сил.

Производство и сроки выхода

Съёмки второго сезона стартуют в мае 2026 года в Лондоне. За проект отвечает Ной Хоули, известный по сериалам «Фарго» и «Легион». Производство планируют завершить до конца 2026 года.

Дата премьеры пока не объявлена. При текущем графике релиз возможен в 2027 или 2028 году. Это означает, что между сезонами может пройти не менее 2 лет.

Участие Динклэйджа меняет ожидания от продолжения. Сериал, который начинался как эксперимент внутри франшизы, постепенно превращается в более масштабную историю с усиленным актёрским составом и расширением конфликта.