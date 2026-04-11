На премьере этой комедии Меньшова никто не смеялся: а сейчас ее пересматривают и цитируют

Владимир Меньшов — имя, которое у большинства зрителей прочно ассоциируется с пронзительной «Москвой слезам не верит». Однако режиссёр, которого искренне любила публика, снимал не только лирические драмы.

В его фильмографии скрывается, возможно, самая спорная и эпатажная комедия в истории отечественного кинематографа.

Речь идёт о картине «Ширли-мырли», вышедшей на экраны в 1995 году. В момент премьеры лента вызвала у профессиональных кинокритиков откровенное недоумение: слишком уж необычной, гротескной и хаотичной казалась история, рассказанная Меньшовым.

Однако время расставило всё по местам. Спустя годы фильм обрёл культовый статус, прочно поселился в народной памяти и оброс цитатами, которые до сих пор узнают миллионы.

Сюжет

В якутских недрах обнаруживают алмаз чудовищных размеров. Цены этому камню нет — его хватит не только на то, чтобы погасить государственные долги России, но и на то, чтобы отправить всех граждан в трёхлетнюю поездку на Канарские острова.

Драгоценность спешно отправляют в Москву, но планы рушатся: на пути столицу алмаз перехватывает вор-рецидивист по фамилии Кроликов.

За Василием Кроликовым тут же выстраивается очередь из охотников. С одной стороны — спецслужбы во главе со следователем по особо важным делам капитаном милиции Жан-Полем Николаевичем Пискуновым. С другой — люди мафиози Козюльского, у которого Кроликов и умыкнул камень.

Все нити ведут в квартиру Прасковьи Алексеевны — матери главного вора. Там решают устроить засаду, но Кроликов в очередной раз всех переигрывает и пускается в бега.

В пылу погони выясняется, что Василий — не единственный Кроликов на свете. У него находятся как минимум двое братьев-близнецов. Это Иннокентий Иванович Шниперсон, знаменитый дирижёр с мировым именем, и Роман Алмазов, пламенный борец за права цыганского народа.

И это далеко не всё. Как вскоре станет ясно, Кроликовыми дело не ограничивается, и зрителя ждёт ещё целый парад невероятных двойников.

Реакция

Игорь Угольников — человек, чьё лицо в 90-е знал каждый телезритель. Режиссёр, основатель студии «ВоенФильм» и легендарная фигура российского ТВ — в беседе с aif.ru поделился воспоминаниями о работе над комедийным фарсом Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Сам тот период актёр назвал «огромным счастьем».

Но оказывается, сегодняшняя всенародная любовь пришла к картине далеко не сразу.

«На премьерном показе в Доме кино, где собрались наши коллеги-кинематографисты, в зале не прозвучало ни одного смешка. Мы тогда почувствовали себя полными неудачниками», — вспомнил Угольников.

Но время рассудило иначе. Спустя некоторое время те же самые зрители, которые когда-то встретили ленту ледяным молчанием, признавались Угольникову, что фильм стал их фаворитом.

При повторных просмотрах люди разглядели в «Ширли-мырли» не просто безумную комедию, а остроумную пародию на тогдашние российские реалии.