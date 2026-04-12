Меню
Русский English
Отмена
3 российских сериала, которые пытались адаптировать за границей, но не вышло ничего хорошего

12 апреля 2026 09:54
Кадры из сериалов «Папины дочки», «Бессонница», «Ивановы-Ивановы»

Не все картины оценили иностранцы.

Мы привыкли следить за нашумевшими корейскими дорамами, британскими детективами или американскими блокбастерами. Но мало кто замечает, что и наш «сериальный экспорт» давно перестал быть экзотикой.

Современные российские шоу — с их качественной картинкой, острыми сюжетами и глубокой драматургией — всё чаще покупают за рубежом. Какие же российские проекты сумели пробиться на экраны за границей — мы собрали 3 таких примера, и не всех из них удачные.

«Папины дочки»

Сюжет: Дипломированный психолог, ведущий специалист по семейным конфликтам, в одночасье остаётся с пятью девочками на руках после того, как его супруга уходит из дома. Вдобавок к этому с ним живёт тёща и целый ворох бытовых трудностей. Растеряв всех пациентов из-за бесконечных жалоб на нелёгкую жизнь, отец пытается хоть как-то прокормить родных и при этом устроить личное счастье.

Всё меняется, когда на пороге появляется новая клиентка — состоятельная супруга рублёвского миллионера. Дочки психотерапевта решают вмешаться: они надеются уговорить женщину дать отцу работу, а в идеале — присмотреться к нему как к потенциальному мужу.

О сериале: Отечественный ситком про многодетного отца Сергея Васнецова и его пятерых дочерей стал первой российской картиной, чьи права на адаптацию удалось продать на западный рынок. В версии для Германии семейство сменило фамилию на Фогель. Однако, несмотря на неплохой стартовый интерес, проект так и не сумел завоевать высокие позиции в рейтингах.

«Бессонница»

Сюжет: Человеческий организм не способен бесконечно обходиться без отдыха. Раз в году в подпольном игорном заведении, стилизованном под закрытый элитный клуб, проводится уникальное состязание — лотерея «Бессоница». В нём участвуют десять человек, а ставки на них делают самые обеспеченные и могущественные персоны, которым уже приелись стандартные развлечения. Суть игры — продержаться без сна максимально долго. Победителем становится последний оставшийся в живых участник, который так и не уснул. При этом посетители казино рискуют огромными суммами денег, а сами игроки — собственными жизнями.

О сериале: Российский психологический триллер, не завоевавший особой любви на родине, всё же привлёк интерес заокеанских продюсеров. В Штатах сняли собственную адаптацию шоу, однако она не смогла похвастаться высокими рейтингами и была закрыта после первого же сезона.

«Ивановы-Ивановы»

Сюжет: Два семейства с фамилией Ивановы внезапно узнают, что шестнадцать лет назад в родильном отделении их новорождённых перепутали. Перед родителями встаёт непростая дилемма: как смириться с тем, что горячо любимый сын на самом деле не является кровным, а их биологический ребёнок всё это время воспитывался в чужой семье — к тому же в совершенно иных, куда более обеспеченных условиях, которые им были недоступны.

О сериале: Комедийный проект про два родственных клана с идентичными фамилиями, чьи отпрыски случайно оказались перепутаны при рождении, обзавёлся сразу несколькими международными версиями. Успех принесла одна из них. В Польше локализованная версия под названием «Ковальски против Ковальски» стала настоящим хитом и побила рекорды по зрительской аудитории.

Фото: Кадры из сериалов «Папины дочки», «Бессонница», «Ивановы-Ивановы»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше