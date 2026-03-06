Меню
Киноафиша Фильмы Невеста! Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Экибастузе

Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Экибастузе

Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
13:20 от 1800 ₸ 16:30 от 1800 ₸ 20:55 от 2200 ₸ 23:00 от 2000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Супер Мишка
Супер Мишка
2024, Китай, приключения, анимация
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
