Продолжение «Пятого элемента» у Бессона было готово сразу: так вот что не показали зрителям

После выхода «Пятого элемента» прошло почти 30 лет, но фильм Люка Бессона до сих пор остается одной из самых узнаваемых фантастических картин 1990-х. Необычный мир будущего, Корбен Даллас, Лилу и борьба за спасение человечества сделали фильм культовым, а поклонники долгие годы надеялись увидеть продолжение.

Оказывается, у этой истории действительно могло быть продолжение. Бессон изначально задумывал «Пятый элемент» гораздо масштабнее: у него была идея двух частей. Более того, существовали конкретные наработки для второй части, включая полноценный сценарный материал.

Во время работы над первым фильмом у Люка Бессона уже был готов черновик продолжения — сценарий объемом около 180 страниц.

Сценарист Роберт Марк Кеймен позже рассказывал, что возможный сиквел не стал бы прямым продолжением истории Лилу и Корбена. Создатели хотели показать другую часть той же вселенной — с новыми героями, но с сохранением фирменного сочетания фантастики, абсурда, приключений и размышлений о будущем человечества.

Идея сиквела

События должны были происходить спустя столетие после оригинала. О Лилу почти забыли, а древняя сила, когда-то спасшая человечество, снова начинала пробуждаться.

Главным героем становился пилот подпольного флота, живущий в мире огромных городов в небе. Его спутницей была андроид, уверенная, что она обладает настоящим сознанием.

Вместе они отправлялись на поиски нового воплощения идеи пятого элемента — силы, способной вернуть людям надежду и заставить цивилизацию снова двигаться вперед.

Продолжение фильма

Формально второго фильма так и не вышло, но многие поклонники считают, что Бессон частично реализовал свои идеи в «Валериане и городе тысячи планет» 2017 года.

В этой картине легко узнать знакомый почерк режиссера: яркую фантастику, необычных существ, огромные космические города, смешение красоты и безумия. История уже была другой, а герои — новыми, но атмосфера напоминала тот же мир, который зрители полюбили в «Пятом элементе», пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

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