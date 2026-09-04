«Терминатор 7» еще может попасть во все топы, если с экрана уберут дряхлого Т-800: чем Шварценеггер не угодил фанатам

После десятилетий борьбы с восставшими машинами и бесконечных путешествий во времени будущее франшизы «Терминатор» снова оказалось в центре обсуждений.

Первый «Терминатор» вышел в 1984 году и быстро получил высокие оценки критиков. Через несколько лет Джеймс Кэмерон продолжил историю фильмом «Терминатор 2: Судный день». Сиквел оказался ещё успешнее оригинала и окончательно закрепил за франшизой статус одной из главных серий научно-фантастического кино.

Дальше ситуация изменилась. Новым частям не удалось приблизиться к результатам первых двух фильмов. Постоянные перезапуски, возвращение к знакомым сюжетам и сложная хронология постепенно запутали историю и снизили интерес к франшизе.

Даже появление Арнольда Шварценеггера в «Терминаторе: Тёмные судьбы» не помогло вернуть сериалу прежнее ощущение свежести.

Но что же делать? В Сети считают, что очевидное решение для потенциального «Терминатора 7» — замена Арнольда Шварценеггера.

Замена как в «Чужом»

Пример «Чужого» показывает, что такие серии всё же могут получить новую жизнь. После нескольких спорных продолжений франшиза снова привлекла внимание благодаря «Чужому: Ромулу», который доказал: зрители готовы возвращаться к знакомым мирам, если им предлагают сильную историю и свежий взгляд.

Перезапуск «Терминатора»

Первая попытка обновить серию без полноценного участия Шварценеггера была предпринята в 2009 году с фильмом «Терминатор: Да придёт спаситель». Картина попыталась вывести историю в новое направление, но не смогла стать началом новой эпохи.

Сегодня главным вопросом остается роль самого Арнольда. Для франшизы он остается важнейшей частью наследия, однако со временем его присутствие стало скорее символом прошлого, чем возможностью для развития. В молодости Шварценеггер идеально подходил на роль T-800, но повторять тот же образ спустя десятилетия становится сложнее.

Новая глава «Терминатора» может потребовать более смелого решения — появления другого актера, который сможет создать собственный образ внутри этой вселенной. Это позволит истории двигаться дальше и избежать постоянного повторения уже знакомых сюжетов. Только теперь вопрос — решися ли на это Джеймс Кэмерон и продюсеры, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

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