Расписание Мстители: Финал в Алматы на 24 сентября 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, IMAX, RU 16:50 от 20:10 от 23:30 от 2D, RU 12:00 от 15:20 от 18:40 от 22:00 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 10:10 от 13:35 от 17:00 от 20:25 от 23:45 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, IMAX, RU 13:40 от 17:10 от 20:40 от 2D, RU 15:10 от 16:10 от 18:40 от 19:40 от 20:00 от 21:30 от 22:10 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, RU 19:30 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, RU 10:30 от 14:00 от 17:30 от 21:00 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 20:10 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 10:30 от 12:20 от 13:00 от 13:40 от 14:40 от 15:40 от 16:20 от 17:00 от 18:00 от 19:00 от 19:40 от 20:20 от 21:20 от 22:20 от 23:00 от 23:40 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 13:20 от 16:40 от 19:20 от 20:00 от 21:00 от 22:40 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 20:20 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 10:20 от 13:40 от 17:00 от 20:30 от 23:50 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, RU 13:45 от 17:05 от 20:25 от Арман Азия Парк Москва 2D 17:30 от 21:00 от Арман Достык Абая 2D 19:00 от 22:30 от Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART 2D 17:10 от 20:40 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 20:30 от