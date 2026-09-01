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Киноафиша Фильмы Мстители: Финал Расписание Мстители: Финал (2019) в Алматы на сегодня

Расписание Мстители: Финал (2019) в Алматы на сегодня

Мстители: Финал
Мстители: Финал Последняя битва супергероев с безумным Таносом боевик, фантастика 2019 / США
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чт 24 пт 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Расписание Мстители: Финал в Алматы на 24 сентября 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, IMAX, RU
16:50 от 20:10 от 23:30 от
2D, RU
12:00 от 15:20 от 18:40 от 22:00 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
10:10 от 13:35 от 17:00 от 20:25 от 23:45 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, IMAX, RU
13:40 от 17:10 от 20:40 от
2D, RU
15:10 от 16:10 от 18:40 от 19:40 от 20:00 от 21:30 от 22:10 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
19:30 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
10:30 от 14:00 от 17:30 от 21:00 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
20:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:30 от 12:20 от 13:00 от 13:40 от 14:40 от 15:40 от 16:20 от 17:00 от 18:00 от 19:00 от 19:40 от 20:20 от 21:20 от 22:20 от 23:00 от 23:40 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
13:20 от 16:40 от 19:20 от 20:00 от 21:00 от 22:40 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
20:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:20 от 13:40 от 17:00 от 20:30 от 23:50 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
13:45 от 17:05 от 20:25 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
17:30 от 21:00 от
Арман Достык
Абая
2D
19:00 от 22:30 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
17:10 от 20:40 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
20:30 от
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