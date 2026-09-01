Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Avengers: Endgame Showtimes for Avengers: Endgame (2019) in Almaty today

Showtimes for Avengers: Endgame (2019) in Almaty today

Avengers: Endgame
Avengers: Endgame Action, Sci-Fi 2019 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Thu 24 Fri 25 Sat 26 Sun 27 Mon 28 Tue 29 Wed 30
Format
Group Screenings

Showtimes for Avengers: Endgame in Almaty on 24 September 2026
Arman Aziya Park
Moskva
2D
17:30 from 21:00 from
Arman Dostyk
Abaya
2D
19:00 from 22:30 from
Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
2D
17:10 from 20:40 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, IMAX, RU
16:50 from 20:10 from 23:30 from
2D, RU
12:00 from 15:20 from 18:40 from 22:00 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
20:30 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
10:10 from 13:35 from 17:00 from 20:25 from 23:45 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, IMAX, RU
13:40 from 17:10 from 20:40 from
2D, RU
15:10 from 16:10 from 18:40 from 19:40 from 20:00 from 21:30 from 22:10 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
19:30 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
10:30 from 14:00 from 17:30 from 21:00 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
20:10 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
10:30 from 12:20 from 13:00 from 13:40 from 14:40 from 15:40 from 16:20 from 17:00 from 18:00 from 19:00 from 19:40 from 20:20 from 21:20 from 22:20 from 23:00 from 23:40 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
13:20 from 16:40 from 19:20 from 20:00 from 21:00 from 22:40 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, RU
20:20 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
10:20 from 13:40 from 17:00 from 20:30 from 23:50 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
13:45 from 17:05 from 20:25 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more