Showtimes for Avengers: Endgame in Almaty on 24 September 2026 Arman Aziya Park Moskva 2D 17:30 from 21:00 from Arman Dostyk Abaya 2D 19:00 from 22:30 from Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART 2D 17:10 from 20:40 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, IMAX, RU 16:50 from 20:10 from 23:30 from 2D, RU 12:00 from 15:20 from 18:40 from 22:00 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 20:30 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 10:10 from 13:35 from 17:00 from 20:25 from 23:45 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, IMAX, RU 13:40 from 17:10 from 20:40 from 2D, RU 15:10 from 16:10 from 18:40 from 19:40 from 20:00 from 21:30 from 22:10 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, RU 19:30 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, RU 10:30 from 14:00 from 17:30 from 21:00 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 20:10 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 10:30 from 12:20 from 13:00 from 13:40 from 14:40 from 15:40 from 16:20 from 17:00 from 18:00 from 19:00 from 19:40 from 20:20 from 21:20 from 22:20 from 23:00 from 23:40 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 13:20 from 16:40 from 19:20 from 20:00 from 21:00 from 22:40 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, RU 20:20 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 10:20 from 13:40 from 17:00 from 20:30 from 23:50 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 13:45 from 17:05 from 20:25 from