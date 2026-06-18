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Омен. Обличье зла
Расписание сеансов Омен. Обличье зла, 2026 в Актау
Расписание сеансов Омен. Обличье зла, 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Омен. Обличье зла»?
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
21:20
от 3400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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