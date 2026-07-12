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Киноафиша Статьи У «Семнадцати мгновений весны» есть приквел, но многие о нем даже не знают: от создателя «Ликвидации» и с юным Штирлицем

У «Семнадцати мгновений весны» есть приквел, но многие о нем даже не знают: от создателя «Ликвидации» и с юным Штирлицем

12 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны», «Исаев»

Вы, скорее всего, о нем даже не слышали. 

Для миллионов зрителей Штирлиц навсегда остался именно таким, каким его сыграл Вячеслав Тихонов: спокойным, выдержанным и почти невозможным для врагов противником. Кажется, что этот разведчик всегда был человеком, который просчитывает ситуацию на несколько шагов вперед.

Но мало кто знает: у истории Максима Исаева есть свое начало. И увидеть молодого Штирлица можно в сериале Сергея Урсуляка «Исаев».

Это история до легендарных событий «Семнадцати мгновений весны»

16-серийный исторический детектив вышел в 2009 году и основан на произведениях Юлиана Семенова о советском разведчике Максиме Исаеве.

Здесь перед зрителями уже не опытный Штирлиц времен Второй мировой войны, а молодой Всеволод Владимиров — человек, которому только предстоит стать легендой разведки.

Главную роль исполнил Даниил Страхов. И это совсем другой герой: он может ошибаться, сомневаться, испытывать сильные чувства и еще только учится жить в мире, где любое решение имеет последствия.

Сам актер однажды очень точно объяснил разницу: его Исаев моложе Штирлица почти на 20 лет, поэтому в нем меньше опыта и боли, зато больше юношеских эмоций.

Не шпионский супергерой, а человек в начале пути

Кадр из сериала «Исаев»

Действие сериала происходит в 1920-е годы. Молодой Исаев получает первые серьезные задания и начинает работать под прикрытием.

Сначала он отправляется в Ревель, где должен внедриться в круги белой эмиграции и разобраться с делом о похищенных ценностях. Позже новое задание приводит его во Владивосток, где продолжается сложная игра разведок и политических сил.

Но главное отличие сериала Урсуляка — он не пытается сделать из героя непобедимую фигуру. Это история о том, как рождается тот самый человек, который спустя годы окажется в центре событий «Семнадцати мгновений весны».

Создатель «Ликвидации» собрал невероятный актерский состав

За сериал отвечал Сергей Урсуляк — режиссер, которого зрители прекрасно знают по «Ликвидации». И часть команды культового проекта перешла вместе с ним в новую работу.

В «Исаеве» сыграли Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Константин Лавроненко, Андрей Смоляков, Андрей Мерзликин, Полина Агуреева, Ксения Раппопорт, Юрий Соломин и многие другие.

Приквел, который стоит открыть заново

«Исаев» — это не попытка заменить легендарного Штирлица Вячеслава Тихонова. Такой задачи у сериала просто нет.

Это возможность увидеть, каким был Максим Исаев до того, как стал холодным и практически непроницаемым разведчиком.

Ведь даже легенды когда-то начинали свой путь — ошибались, выбирали сторону и только учились быть сильными.

Ранее мы писали: 2 самых долгожданных российских сериала 2026 года: один напоминает «Эффект бабочки», другой — «Аритмию», но с Деревянко.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны», «Исаев»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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