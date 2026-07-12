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Киноафиша Статьи На «Смотрим» есть много сериалов, но я выбрала 3: настоящий «золотой фонд» российского кинематографа

На «Смотрим» есть много сериалов, но я выбрала 3: настоящий «золотой фонд» российского кинематографа

12 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ликвидация»

Они по праву признаны лучшими из лучших.

Каждый год выходят десятки новых проектов, но далеко не все остаются в памяти зрителей. Одни сериалы забываются уже после финала, а другие превращаются в настоящую классику.

И самое интересное — их пересматривают не только из-за сюжета. Иногда хочется снова встретиться с любимыми героями, услышать знакомые фразы и вернуться в атмосферу, которую создателям удалось передать почти идеально.

Собрали три российских сериала, которые заслуженно получили любовь зрителей доступны для просмотра на платформе «Смотрим».

«Ликвидация»

Одесса, 1946 год. После войны город пытается вернуться к нормальной жизни, но улицы захватывает преступность. Банды, оружие, черный рынок и загадочный преступник по прозвищу Академик становятся главной проблемой уголовного розыска.

За расследование берется Давид Гоцман — начальник отдела по борьбе с бандитизмом. И именно этот герой Владимира Машкова во многом сделал сериал культовым.

«Ликвидация» удачно соединяет детектив, криминальную драму и атмосферу послевоенной Одессы. Это тот случай, когда интересно не только узнать, кто преступник, но и просто находиться рядом с героями.

«Склифосовский»

Кадр из сериала «Склифософский»

Медицинских сериалов много, но мало каким удается столько лет удерживать внимание зрителей.

В центре истории — талантливый хирург Олег Брагин в исполнении Максима Аверина. Он может быть резким, упрямым и неудобным человеком, но когда речь идет о спасении жизни, ему нет равных.

И именно в этом секрет популярности героя. Брагин далеко не идеальный, зато настоящий.

«Склифосовский» цепляет не только сложными медицинскими случаями. Главное здесь — люди: их ошибки, чувства, страхи и попытки найти баланс между работой и личной жизнью.

«Екатерина»

Кадр из сериала «Екатерина»

Исторические сериалы часто обвиняют в том, что за красивыми костюмами теряются живые эмоции. Но «Екатерина» смогла найти правильный баланс.

История показывает путь немецкой принцессы Софии Августы, которая приехала в чужую страну и со временем стала одной из самых известных правительниц России.

Здесь есть дворцовые интриги, борьба за власть, любовь и предательство. Но главное — история человека, которому пришлось измениться, чтобы выжить.

Именно поэтому эти сериалы продолжают смотреть спустя годы. У каждого из них свой жанр и своя атмосфера, но есть общее — герои, к которым хочется возвращаться.

Ранее мы писали: 2 самых долгожданных российских сериала 2026 года: один напоминает «Эффект бабочки», другой — «Аритмию», но с Деревянко.

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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