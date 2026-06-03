Меню
Киноафиша
Актау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Не одна дома 3. Выпускной
Расписание сеансов Не одна дома 3. Выпускной, 2026 в Актау
Расписание сеансов Не одна дома 3. Выпускной, 2026 в Актау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Не одна дома 3. Выпускной»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, RU
11:55
от 1200 ₸
18:25
от 1900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пассажир
Отзывы
2026, США, ужасы
Құт
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Хотя бы кинода 4
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Бабай
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Тень
Отзывы
2025, Германия, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Мечтать не вредно
Отзывы
2026, Франция / Канада, комедия, спорт, биография, мелодрама
Когда сценаристы сошли с ума: 7 фантастических сериалов, которые превратились в путаницу — хотя поначалу их принимали с восторгом
Те самые красавицы у царского стола: как сложилась жизнь девушек из «Ивана Васильевича», которыми мы любовались на пирушке
Автомобили из советских фильмов, которые до сих пор выглядят круто — а под №5 настоящий шедевр!
«Вжимался в кресло»: в Сети выбрали три фильма СССР, которые пугали в детстве до чертиков
5 психологических триллеров 2025 года, которые вызывают тревогу через 10 минут — и не отпускают даже после финала
Минимум диалогов, но от этого еще страшнее: 3 фильма ужасов, в которых даже тишина — монстр
Голлум так обожал «мою прелесть», но при этом практически не надевал на палец: Толкин очень четко объяснил этот феномен
Эти 6 научно-фантастических аниме затянут вас в антиутопию с головой: показывают будущее без прикрас
5 мистических сериалов Netflix, от которых невозможно оторваться: «Тьма» — еще не самый сильный
Эту сцену из «Игры престолов» обсуждают до сих пор: а ведь Тайвин на самом деле не собирался казнить Тириона
«Кипящий борщ из советской романтики»: зарубежные критики описали советские фильмы — сможете угадать сразу все? (тест)
Эти 3 советские сказки сейчас называют «кринжем»: молодежи даже смотреть на такое неловко
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667