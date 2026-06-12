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Властелины Вселенной
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Актау
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Актау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
11:00
от 2600 ₸
13:30
от 2600 ₸
14:40
от 15000 ₸
16:00
от 3000 ₸
18:30
от 3400 ₸
19:40
от 15000 ₸
21:00
от 3400 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
12:20
от 2200 ₸
16:40
от 2600 ₸
19:10
от 3000 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
15:25
от 1900 ₸
17:55
от 1900 ₸
19:20
от 3000 ₸
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