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Киноафиша Статьи Спросила у ИИ, какой зарубежный сериал идеально подойдет на замену «Первому отделу»: малоизвестный проект с рейнтингом 8,5

Спросила у ИИ, какой зарубежный сериал идеально подойдет на замену «Первому отделу»: малоизвестный проект с рейнтингом 8,5

20 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел», «Босх»

Скорее всего, вы даже не слышали о таком.

Казалось бы, заменить «Первый отдел» невозможно. Но когда я попросила искусственный интеллект подобрать иностранный сериал с похожей атмосферой, он почти сразу назвал один проект. И чем больше о нем узнаешь, тем сложнее спорить с этим выбором.

Поклонники «Первого отдела» любят сериал не только за расследования. Здесь важны сильный главный герой, реалистичная работа полиции и ощущение, что каждое дело может изменить жизнь персонажей. Именно поэтому искусственный интеллект выбрал не самый популярный детектив, а сериал «Босх».

Почему именно «Босх»

Главный герой — детектив полиции Лос-Анджелеса Гарри Босх. Как и Юрий Брагин из «Первого отдела», он привык добиваться правды любой ценой, даже если приходится идти против начальства или нарушать негласные правила системы.

В центре сюжета не только расследования убийств, но и сложные моральные выборы, коррупция, давление руководства и постоянная борьба за справедливость. Именно за это «Босха» уже много лет называют одним из самых реалистичных полицейских сериалов.

Здесь нет лишнего экшена

Если многие современные детективы делают ставку на перестрелки и спецэффекты, то «Босх» идет другим путем. Авторы подробно показывают работу следователей: поиск улик, допросы, анализ деталей и постепенное приближение к разгадке.

По атмосфере это очень напоминает «Первый отдел», где расследование всегда важнее громких погонь.

Идеальный выбор для поклонников российских детективов

Кадр из сериала «Босх»

Конечно, «Босх» не копирует «Первый отдел» — у сериалов разный ритм и разные страны. Но их объединяет главное: уважение к профессии следователя, сильные персонажи и истории, которые держат в напряжении до самого финала.

Похоже, на этот раз искусственный интеллект действительно попал в точку. Если все сезоны «Первого отдела» уже просмотрены, а хочется найти такой же спокойный, умный и качественный детектив, «Босх» может стать именно тем сериалом, который надолго займет место в вашем списке любимых.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Босх»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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