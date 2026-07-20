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Okko только выпустил главный хит лета, а звезда «Фейка» уже «слила» спойлер: теперь очевидно, где искать сталкера

20 июля 2026 13:07 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Фейк»

Актриса Анастасия Красовская оставила намек.

На минувшей неделе Okko представил главный сериал лета — «Фейк». Но обсуждение быстро переключилось с премьеры на соцсети. Звезда проекта Анастасия Красовская случайно (или нет!) намекнула, кто стоит за убийствами. Пользователи уже разбирают её реплики по слоавм.

Сюжет сериала «Фейк»

Рита — учительница биологии и блогер с заметной аудиторией. В какой-то момент она сталкивается с преследованием в Сети. Неизвестный остаётся анонимным, но последовательно вмешивается в её работу и личную жизнь.

Ситуация осложняется тем, что практически каждый из окружения Риты имеет свои причины так поступать. В списке подозреваемых почти все.

Кадр из сериала «Фейк»

Детали сериала «Фейк»

Сериал «Фейк» обращается к модной сейчас теме сталкинга, перенося ее в российский контекст. В нём показано, с чем сталкиваются жертвы такого преследования: потеря ощущения безопасности, бездействие со стороны официальных структур, обвинения в адрес самой пострадавшей.

Напряжение постепенно растёт: вместе с героиней зрители пытаются вычислить, кто стоит за угрозами. На днях в свежем интервью исполнительница главной роли Анастасия Красовская подлила масла в обсуждения, дав многозначительный спойлер.

«Наверное, больше всего меня поразило то, что такое часто происходит со стороны людей, от которых ты совсем этого не ожидаешь. Но если говорить без спойлеров, то самое страшное для меня было в том, что в какой-то момент ты начинаешь подозревать всех, даже самых близких. Начинаешь сомневаться во всех», — заявила она в беседе с изданием Ok!

Теперь зрители гадают, о ком же из неочевидных персонажей говорила актриса. Среди вероятных кандидатов — подруга, мать, парень или даже сама главная героиня, решившая таким образом привлечь к себе внимание.

Фото: Кадры из сериала «Фейк»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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