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Киноафиша Статьи Прилучный оказался в «Триггере» — так получился «Мажор 5»: почему стоит посмотреть продолжение хита, даже если бросили сериал на 3 сезоне

Прилучный оказался в «Триггере» — так получился «Мажор 5»: почему стоит посмотреть продолжение хита, даже если бросили сериал на 3 сезоне

20 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мажор»

Поклонники похвалили игру определенного актера.

У нового сезона «Мажора» нашёлся неожиданный фаворит. Зрители почти не обсуждают Павла Прилучного — все внимание досталось Кириллу Кяро. Его герой-злодей вытянул сериал, считают пользователи.

Более того, начались сравнения с другим отечественным хитом. Новая часть истории об Игоре Соколовском больше похожа на «Триггер», чем на «Мажора», уверены фанаты.

Сюжет 5 сезона «Мажора»

В центре нового сезона — Игорь Соколовский, его друзья и их общий проект — агентство «Честные люди». Оно занимается помощью клиентам в сложных обстоятельствах.

Помимо работы, Игорю предстоит разобраться в собственных чувствах. Он оказывается втянутым в запутанную и необычную аферу. Её исход повлияет на его дальнейшую жизнь.

Кадр из сериала «Мажор»

Отзывы о 5 сезоне «Мажора»

По словам зрителей, пятый сезон истории об Игоре Соколовском оставил неоднозначные впечатления. Некоторые фанаты посчитали, что новые серии куда сильнее 3 и 4 сезона. Но такой эффект произвел не герой Павла Прилучного, а злодей, которого на экране сыграл Кирилл Кяро.

«Главный плюс сериала — злодей в исполнении Кирилла Кяро. Нетипичное амплуа, полное погружение и действительно зловещая история», — отметили в Telegram-канале «Культовые русские сериалы».

Более того, по духу расследований и интригам «Мажор 5» оказался очень близок с «Триггером», считают поклонники. Впрочем, на этом история не заканчивается — впереди еще 6 сезон успешного проекта.

Фото: Кадры из сериала «Мажор»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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