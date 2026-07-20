У Сулеймана было необычное прозвище: придумал его сам и очень им гордился, но в «Великолепном веке» это скрыли

Турецкий сериал «Великолепный век» показал дворцовые интриги и страсти османского двора, но даже его красочные сцены не смогли полностью раскрыть невероятную личность Сулеймана. Настоящий султан оказался куда интереснее своего экранного образа — его удивительные таланты, необычные увлечения и повседневные привычки могли бы стать сюжетом для отдельного сериала.

И это касается не только написания стихов. У легендарного правителя были и другие хобби.

Великий сапожник

За пышными церемониями и военными походами Сулейман Великолепный скрывал неожиданное хобби — он был настоящим мастером сапожного дела. В редкие часы отдыха султан запирался в личной мастерской, где с удивительным терпением мог неделями вырезать узоры на коже, создавая единственную в своем роде пару туфель.

Готовые изделия он с гордостью называл «работой великого сапожника», хотя сам предпочитал не носить свои творения. Чаще они доставались особо приближенным вельможам в знак высочайшей милости.

Мода в жизни султана

Сулейман Великолепный превратил свой образ в настоящее произведение искусства — этот правитель знал толк в роскоши. Его наряды сверкали золотым шитьем и драгоценными камнями, а за безупречным состоянием каждого кафтана следил специальный придворный чиновник.

Султан не просто носил дорогие одежды — он создавал их. Собственноручно придумывал сложные узоры для тканей, проектировал изысканные украшения, тщательно подбирал каждую деталь образа. Одна неверно завязанная чалма могла вызвать его гнев — ведь для Сулеймана внешний вид был не просто одеждой, а символом власти.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что наложницы в «Великолепном веке» боролись вовсе не за сердце султана и деньги.