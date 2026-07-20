В Интернете нашли неожиданное сходство между Шрэком и Геральтом из Ривии. Пользователи собирают доказательства, что зелёный огр и беловолосый ведьмак — родственные души. Теория завирусилась за пару дней, и выглядит она убедительно.

Если присмотреться у двух персонажей действительно гораздо больше общего, чем может показаться. Достаточно вспомнить, что Шрэк нелюдим и живёт на отшибе вдали ото всех. Тоже самое касается и Ведьмака.

В мире этих героев самое большое зло — это люди, а не чудовища. При этом, и огр, и Геральт кажутся суровыми, но на самом деле глубоко в душе они настоящие добряки, а не бесчувственные монстры, какими их считают люди. Из-за этого жители местных деревень сторонятся героев.

Впрочем, не все: оба персонажа имеют по болтливому лучшему другу, который приносит им порцию неприятностей. У Геральта это Лютик, у Шрэка — это осел.

Даже сюжеты историй героев в чем-то похожи: например, они оба помогали королю не по своей воле. В любовной линии персонажей тоже не все просто — им неоднократно давали понять, что любимая женщина — точно не пара. Правда, героям все-таки удаётся получить свой хэппи-энд.