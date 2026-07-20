Лучший сериал года, но теперь без Трибунцева: имена главных героев «Подслушано в Выборге» держат в тайне, но мы расшифровали подсказку 

Сериал «Подслушано в Рыбинске» в 2025 году стал настоящим хитом. По итогам первых трёх серий он набрал больше 3 млн просмотров, а к финалу эта аудитория еще увеличилась. С тех пор платформа Premier вполне заслуженно считает проект своим флагманом.

В 2026 году на премии ТЭФИ лента собрала целых три награды в ключевых номинациях, в том числе как лучший комедийный сериал.

Новостей о продолжении картины поклонники ждали целый год. И вот наконец раскрыт каст сиквела, который получит название «Подслушано в Выборге».

Кто снимется в «Подслушано в Выборге»

Из проекта решено сделать антологию, «прокатив» некоторых персонажей по разным городам. Главных героев в исполнении Тимофея Трибунцева и Рузиля Минекаева больше не будет. Мостом между сезонами станут оперативники, которых вновь сыграют Юлия Хлынина и Михаил Кремер.

Каст получит значительное усиление за счет Артема Быстрова, Степана Девонина, Николая Шрайбера и других. Создатели хранят интригу: имена двух центральных актеров до сих пор не раскрыты. На фото традиционной тарелки с начала съемок «Подслушано в Выборге» они специально замаскированы.

Пользователям лишь удалось разглядеть, что одна из фамилий начинается на букву «Б» или «Г», пишет Telegram-канал «Культовые русские сериалы». Теперь зрители делают ставки, кто это может быть — среди кандидатов Сергей Бурунов, Сергей Гилев и Александр Баширов.

Сюжет «Подслушано в Выборге»

Конфликт разгорается вокруг целого миллиарда рублей. В центре событий оказывается человек, которого местные жители почти не замечают.

Тридцатилетний почтальон Виталик Тюнин живёт с мамой и каждый день разносит письма. В один из рабочих дней он становится свидетелем того, что не предназначено для посторонних.

Этот случай запускает цепочку событий, которые выводят Выборг из привычного русла и меняют жизнь многих его обитателей. Дата премьры пока не сообщается.