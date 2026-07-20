Для тех, кто обожает «Декстера»: 2 сильных сериала про маньяков, которые вы могли пропустить в 2017 и 2019 годах

Один — из Финляндии, другой — из Великобритании. Оба бьют по нервной системе точно в цель.

Если хочется чего-то мрачного прямо сейчас, без компромиссов и с холодным дыханием за плечом — вот два сериала, которые попадают в ту же зону тревожного удовольствия. Один — британский, с лицом ангельского подростка. Второй — из Финляндии, где грехи замерзаютна холодном ветру. Оба похожи на «Декстера».

«Рождённый убивать», 2017

Подростковый триллер, который пугает не резкими поворотами, а будничной жестокостью. 16-летний Сэм Вудворд с виду — обычный парень, чуть отстранённый, немного мрачный. Но за этим лицом скрывается пугающий диагноз — он психопат, и его интерес к смерти растёт вместе с влюблённостью в Крисси, девушку из нового района.

Сериал тонко исследует, как незаметно может расти зло, если на него вовремя не обратить внимания. В главных ролях — Джек Роуэн и Ромола Гарай. Всего 4 серии, но напряжение — на весь сезон «Декстера».

«Все грехи», 2019–2022

Три сезона, мрачный север и убийства, вплетённые в атмосферу религиозного городка. Детектив Лаури Райха возвращается в родной финский посёлок — не только по делу, но и от себя самого.

Двойное убийство, враждебные соседи, личные тайны и тяжёлое прошлое его напарницы Санны превращают расследование в моральный ад.

«Все грехи» — это скандинавский нуар в классическом виде: холодный, неспешный, давящий. И по-своему гипнотический.

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