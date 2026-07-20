Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Для тех, кто обожает «Декстера»: 2 сильных сериала про маньяков, которые вы могли пропустить в 2017 и 2019 годах

Для тех, кто обожает «Декстера»: 2 сильных сериала про маньяков, которые вы могли пропустить в 2017 и 2019 годах

20 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериал «Декстер: Воскрешение»

Один — из Финляндии, другой — из Великобритании. Оба бьют по нервной системе точно в цель.

Если хочется чего-то мрачного прямо сейчас, без компромиссов и с холодным дыханием за плечом — вот два сериала, которые попадают в ту же зону тревожного удовольствия. Один — британский, с лицом ангельского подростка. Второй — из Финляндии, где грехи замерзаютна холодном ветру. Оба похожи на «Декстера».

«Рождённый убивать»

«Рождённый убивать», 2017

Подростковый триллер, который пугает не резкими поворотами, а будничной жестокостью. 16-летний Сэм Вудворд с виду — обычный парень, чуть отстранённый, немного мрачный. Но за этим лицом скрывается пугающий диагноз — он психопат, и его интерес к смерти растёт вместе с влюблённостью в Крисси, девушку из нового района.

Сериал тонко исследует, как незаметно может расти зло, если на него вовремя не обратить внимания. В главных ролях — Джек Роуэн и Ромола Гарай. Всего 4 серии, но напряжение — на весь сезон «Декстера».

«Все грехи»

«Все грехи», 2019–2022

Три сезона, мрачный север и убийства, вплетённые в атмосферу религиозного городка. Детектив Лаури Райха возвращается в родной финский посёлок — не только по делу, но и от себя самого.

Двойное убийство, враждебные соседи, личные тайны и тяжёлое прошлое его напарницы Санны превращают расследование в моральный ад.

«Все грехи» — это скандинавский нуар в классическом виде: холодный, неспешный, давящий. И по-своему гипнотический.

Также прочитайте: Нет скримеров, но все равно держит в напряжении: свежие психологические ужасы, которые лучше не смотреть в одиночестве.

Фото: Кадры из сериалов «Декстер: Воскрешение», «Рождённый убивать», «Все грехи»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Роскачестве выбрали лучшие макароны: стоит ли покупать Barilla, Makfa и другие популярные марки? В Роскачестве выбрали лучшие макароны: стоит ли покупать Barilla, Makfa и другие популярные марки? Читать дальше 20 июля 2026
Спросила у ИИ, какой зарубежный сериал идеально подойдет на замену «Первому отделу»: малоизвестный проект с рейнтингом 8,5 Спросила у ИИ, какой зарубежный сериал идеально подойдет на замену «Первому отделу»: малоизвестный проект с рейнтингом 8,5 Читать дальше 20 июля 2026
Почему в «Твин Пиксе» все боятся Красной комнаты? Оттуда Купер вернулся совсем другим... Почему в «Твин Пиксе» все боятся Красной комнаты? Оттуда Купер вернулся совсем другим... Читать дальше 20 июля 2026
Валлийская мрачность, предательство и убийства: этот мини-сериал легко уделает даже «Настоящего детектива» Валлийская мрачность, предательство и убийства: этот мини-сериал легко уделает даже «Настоящего детектива» Читать дальше 18 июля 2026
Если скучаете по Джо Голдбергу из триллера «Ты»: 5 сериалов, которые пугают и завораживают одновременно Если скучаете по Джо Голдбергу из триллера «Ты»: 5 сериалов, которые пугают и завораживают одновременно Читать дальше 18 июля 2026
Идеальный сериал для поклонников «Как я встретил вашу маму»: комедия 2025 года, которую многие зря пропустили Идеальный сериал для поклонников «Как я встретил вашу маму»: комедия 2025 года, которую многие зря пропустили Читать дальше 17 июля 2026
Если любите «Фишер», посмотрите этот фильм 2025 года: тут маньяк — родственник жертвы (но это тоже реальный случай) Если любите «Фишер», посмотрите этот фильм 2025 года: тут маньяк — родственник жертвы (но это тоже реальный случай) Читать дальше 16 июля 2026
7 сериалов давно заткнули за пояс «Санта-Барбару» по количеству серий: в том числе российский хит, где больше 3300 эпизодов 7 сериалов давно заткнули за пояс «Санта-Барбару» по количеству серий: в том числе российский хит, где больше 3300 эпизодов Читать дальше 20 июля 2026
У Сулеймана было необычное прозвище: придумал его сам и очень им гордился, но в «Великолепном веке» это скрыли У Сулеймана было необычное прозвище: придумал его сам и очень им гордился, но в «Великолепном веке» это скрыли Читать дальше 20 июля 2026
6 малоизвестных аниме, которые затягивают с первой минуты: оторваться от просмотра практически невозможно 6 малоизвестных аниме, которые затягивают с первой минуты: оторваться от просмотра практически невозможно Читать дальше 20 июля 2026
Эти мини-сериалы Netflix идеальны от начала до конца: №1— детектив по Агате Кристи с Хеленой Бонем Картер, а №3 основан на реальных событиях Эти мини-сериалы Netflix идеальны от начала до конца: №1— детектив по Агате Кристи с Хеленой Бонем Картер, а №3 основан на реальных событиях Читать дальше 20 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше