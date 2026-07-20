7 сериалов давно заткнули за пояс «Санта-Барбару» по количеству серий: в том числе российский хит, где больше 3300 эпизодов

Кто бы мог подумать, что «Санта-Барбара» с её 2137 сериями — это ещё не рекорд?

Мы-то с вами считали, что если сериал длится больше пяти лет — это уже подвиг. А что тогда сказать о проектах, которые идут десятилетиями и до сих пор собирают у экранов миллионы зрителей? Перед вами — подборка телемарафонцев, которые не просто обогнали «Санта-Барбару», а устроили ей лёгкий спринт на фоне своей тележизни. И да, среди них есть и российский любимец.

«Путеводный свет»: сериал, который начался на радио и ушёл в легенду

18 262 эпизода

Начался в 1937 году как 15-минутная радиопостановка, а закончил своё шествие по экранам в 2009. Настоящая американская сага о добре, вере, семейных перипетиях и, конечно, любви. Больше семидесяти лет в эфире — и это не шутка. Некоторые актёры начинали в радиоэфире, а заканчивали уже в телевизоре. Настоящая летопись нескольких поколений.

«Главный госпиталь»: где драмы не меньше, чем диагнозов

Более 15 600 эпизодов

С 1963 года и по сей день — медики, интриги, убийства, шпионские линии и даже Элизабет Тейлор в роли злодейки. Всё это — «General Hospital». Именно здесь прошла свадьба Люка и Лоры — событие, которое посмотрели 30 миллионов зрителей. А интриги, кстати, живее всех живых. Даже сердце Порт-Чарльза не выдержало бы такого ритма.

«Дни нашей жизни»: когда героиню похищает дьявол — и все это обсуждают

Более 15 120 эпизодов

Амнезия, мистика, клоны и воскрешения — не сериал, а сплошной хайлайт фантазии сценаристов. И всё это уже почти 60 лет. Сцена с одержимой Марленой обсуждалась даже в новостях. И вот вы говорите — фэнтези? Нет, просто «Дни нашей жизни».

«Улица Коронации»: британская классика без глянца, но с душой

Более 11 200 эпизодов

Выдуманный городок Уэзерфилд, где кипят настоящие человеческие драмы. Британцы включают «Улицу Коронации», как мы чай завариваем — по привычке и с удовольствием. Старейшая мыльная опера в мире. Настоящее национальное достояние, и если вы думали, что всё видели — просто попробуйте посмотреть пару серий. Затянет.

«Соседи»: от австралийского домика до Голливуда

Более 9200 эпизодов

Наивные, тёплые, солнечные — «Соседи» из Австралии стали трамплином для половины мирового кинобомонда. Рассел Кроу, Кайли Миноуг, Марго Робби — все когда-то начинали здесь. Сериал пережил закрытие и возвращение, а значит — зрители его любят. Иначе бы никто не запускал перезапуск.

«След»: наш ответ «CSI», только ещё дольше

Более 3300 эпизодов

Каждый день — преступление, каждый день — решение. И каждый день — Рогозина в форме. «След» — это уже не сериал, это фон многих российских будней. Его ставят во время уборки, болезни, скуки и даже праздников. А сколько мемов подарила эта команда ФЭС! И всё ещё в строю.

«Улица Сезам»: шоу, на котором выросли миллионы — и ещё вырастут

Более 4700 эпизодов

Да, «Улица Сезам» это детское шоу. Но вы спросите любого, кто вырос в 90-х, — и он скажет, кто такой Коржик и почему Элмо это сила. Более полувека в эфире. Программа, которую обожают и дети, и родители. Тут и песни, и доброта, и вечные уроки — как раз то, что иногда не помешает и взрослым сериалам.

Вот такие они — настоящие гиганты телемарафона. Некоторые из них стали культурными кодами, другие — уютной привычкой, третьи — фоновой драмой всей жизни. А «Санта-Барбара»? Спасибо ей за старт, но до финиша ей всё-таки далеко.

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