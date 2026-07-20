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Россияне купили билетов на 1 миллиард рублей: только одна отечественная премьера взяла такую кассу этим летом

20 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Холоп 3»

Картина в прокате уже больше месяца.

Франшиза «Холоп» поставила новый рекорд. Сборы третьей части перевалили за отметку в 1 миллиард рублей. Для отечественной комедии это отличный результат, впрочем, предыдущие две ленты тоже его показали.

Сюжет фильма «Холоп 3»

События третьей части разворачиваются вокруг семьи Вяземских. Лена и Борис — супруги, которые уже много лет вместе, но теперь решили продать общий бизнес и развестись. Их дети не хотят распада семьи. Они обращаются к Грише с просьбой вмешаться и напомнить родителям, что такое настоящие чувства.

Гриша организует необычную историческую реконструкцию. Лена и Борис оказываются в эпохе Петра I. Их ждут верфи, морские походы, восточные дворцы и испытания, которые должны изменить взгляды.

Кадр из фильма «Холоп 3»

Сборы «Холопа 3»

Картина вышла на экраны 11 июня. Чуть больше месяца потребовалось премьере, чтоб преодолеть планку сборов в 1 миллиард рублей.

Первая часть «Холопа» вышла в 2019 году. Вторая появилась на экранах в январе 2024-го и продержалась в прокате больше двух месяцев. Ее сборы побили новогодние рекорды — уже за первые три дня фильм заработал 1 миллиард рублей. Первая часть тоже достигла этой отметки, но не так быстро.

Успех триквела доказывает, что даже лето, считающееся традиционно «мертвым» сезоном для кино, не помеха для кассы.

С начала 2026 года в российском прокате уже пять отечественных фильмов перешагнули отметку в 1 миллиард рублей. До этого планку взяли «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане».

Фото: Кадры из фильма «Холоп 3» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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