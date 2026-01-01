Меню
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Аксае

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
2025, США, биография, драма
