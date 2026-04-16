Одна из самых мрачных народных примет на Руси: почему никогда не разрешалось свистеть

16 апреля 2026 21:31
Кадры из мультфильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007)

С этим оказались связаны строгие поверья.

Повседневность наших предков на Руси была пронизана самыми разными приметами и поверьями, у каждого из которых имелась своя причина. Часть этих народных наблюдений дошла и до современных россиян — уже в виде пословиц и поговорок. Однако о том, откуда взялись те или иные суеверия, сегодня мало кто задумывается.

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни слышал фразу: «Не свисти — денег не будет!». Обычно её адресуют беспечной молодёжи представители старшего поколения, хотя сами они зачастую не понимают, какая связь существует между свистом и финансовыми потерями.

А между тем у этого поверья довольно непростая история. Существуют три основные версии его происхождения.

Согласно первой, свист на Руси ассоциировался с ветром. А ветер, как известно, сильно досаждал крестьянам-земледельцам: из-за него они недополучали урожай, а следовательно, и доходы падали.

По другой легенде, свистом можно было разгневать домового и тем самым привлечь в семью нечистую силу. Незримый защитник жилища терпеть такого соседства не желал и немедленно покидал дом.

Кроме того, подобную поговорку часто адресовали бездельникам: ведь только у праздных людей находится время на бесполезное свистение.

В славянской мифологии существовал даже отдельный персонаж — Соловей-разбойник, которого наделяли огромной разрушительной силой. Он поражал людей именно своим чудовищным свистом — вот насколько серьёзно относились к этому действию наши предки.

Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
В СССР стыдливо молчали, а в 90-е пели вслух на всех дискотеках: что не так с «пикантным» хитом Укупника, который звучал везде В СССР стыдливо молчали, а в 90-е пели вслух на всех дискотеках: что не так с «пикантным» хитом Укупника, который звучал везде Читать дальше 17 апреля 2026
Китаянка пригласила к себе в квартиру русского, а он сбежал оттуда через 10 минут: «Будто дыра с маргиналами» Китаянка пригласила к себе в квартиру русского, а он сбежал оттуда через 10 минут: «Будто дыра с маргиналами» Читать дальше 17 апреля 2026
Кто в доме главный? Женщины этих знаков зодиака привыкли командовать мужьями Кто в доме главный? Женщины этих знаков зодиака привыкли командовать мужьями Читать дальше 16 апреля 2026
Эти вещи в сумочке носят все ухоженные женщины: проверьте себя прямо сейчас Эти вещи в сумочке носят все ухоженные женщины: проверьте себя прямо сейчас Читать дальше 16 апреля 2026
Почему в СССР в туалетах всегда читали? Ответ вас точно удивит Почему в СССР в туалетах всегда читали? Ответ вас точно удивит Читать дальше 17 апреля 2026
Зачем в советских квартирах разделяли туалет и ванную? Ответ неожиданный: всё ради детей Зачем в советских квартирах разделяли туалет и ванную? Ответ неожиданный: всё ради детей Читать дальше 17 апреля 2026
«Далекий город» не досчитается основных героев: вот кто покинет сериал перед третьим сезоном «Далекий город» не досчитается основных героев: вот кто покинет сериал перед третьим сезоном Читать дальше 17 апреля 2026
А Лида ведь точно жила не одна: современные зрители нашли подозрительные детали в квартире героини «Операции "Ы"» А Лида ведь точно жила не одна: современные зрители нашли подозрительные детали в квартире героини «Операции "Ы"» Читать дальше 17 апреля 2026
Современная молодежь по-новому посмотрела на сестёр героини «Аленького цветочка»: не такие уж они и злюки Современная молодежь по-новому посмотрела на сестёр героини «Аленького цветочка»: не такие уж они и злюки Читать дальше 16 апреля 2026
