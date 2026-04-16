Эти 3 зарубежных фильма смотрели все в СССР в 50-е: в кинотеатры скапливались километровые очереди

16 апреля 2026 18:37
Кадры из фильмов «Тарзан: Человек-обезьяна», «Бродяга», «Фанфан-Тюльпан»

Зрители ходили на сеансы даже повторно.

Несмотря на плотный железный занавес, который в годы Холодной войны был опущен, советское руководство на удивление регулярно закупало зарубежные фильмы для широкого проката. И это приносило казне доход, вполне сопоставимый с отдачами от крупных промышленных гигантов.

Что касается зрителей, то они буквально штурмовали кинотеатры — для них подобные сеансы становились редким окном в мир за пределами Союза, возможностью увидеть чужую жизнь без купюр.

Причём хитами нередко становились отнюдь не свежие новинки, а фильмы, которым в других странах уже успели дать статус «ретро». Предлагаем вспомнить три киноленты 1950-х, которые в СССР смотрели, что называется, затаив дыхание.

«Тарзан»

1952-й стал для кинозрителей в СССР настоящим годом Тарзана. В течение этого периода на экраны страны вышли сразу четыре картины франшизы. Все они заняли лидирующие позиции в прокате, а их общая аудитория превысила 150 миллионов человек.

Примечательно, что у себя на исторической родине, в США, эти ленты к тому времени уже воспринимались как ретро. Первая часть под названием «Тарзан — человек-обезьяна» появилась на экранах ещё в 1932 году — за два десятилетия до советского триумфа.

Кадр из фильма «Тарзан: Человек-обезьяна»

«Бродяга»

В 1954 году индийская драма «Бродяга» буквально покорила советские кинотеатры. Ленту снял легендарный актёр и режиссёр Радж Капур, который также сыграл в ней центральную роль. В центре повествования — непростая судьба человека, связанного с полукриминальной средой. Однако встреча с прекрасной незнакомкой заставляет его навсегда отказаться от тёмного прошлого.

Картина получила всемирную известность и была номинирована на Золотую пальмовую ветвь. В Советском Союзе «Бродягу» из-за невероятной народной любви несколько раз возвращали в прокат, и в конечном счёте общее количество зрительских посещений перешагнуло отметку в 60 миллионов.

Кадр из фильма «Бродяга»

«Фанфан-Тюльпан»

Жизнерадостная история про отважного юношу Фанфана и прелестную цыганку Аделину была снята режиссёром Кристианом-Жаком в 1951 году. В СССР лента добралась только шесть лет спустя — но это ничуть не помешало её триумфу.

Французскую комедию посмотрели 33 миллиона человек.

Кадр из фильма «Фанфан-Тюльпан»
Фото: Кадры из фильмов «Тарзан: Человек-обезьяна» (1932), «Бродяга» (1951), «Фанфан-Тюльпан» (1952)
Светлана Левкина
Грин-де-Вальд или Дамблдор? Поставлю точку в вечном споре, кто сильнее Грин-де-Вальд или Дамблдор? Поставлю точку в вечном споре, кто сильнее Читать дальше 17 апреля 2026
Почему в СССР в туалетах всегда читали? Ответ вас точно удивит Почему в СССР в туалетах всегда читали? Ответ вас точно удивит Читать дальше 17 апреля 2026
Зачем в советских квартирах разделяли туалет и ванную? Ответ неожиданный: всё ради детей Зачем в советских квартирах разделяли туалет и ванную? Ответ неожиданный: всё ради детей Читать дальше 17 апреля 2026
Самый жуткий маньяк 2024 года вернется: кого сыграет Кейдж в «Собирателе душ 2» Самый жуткий маньяк 2024 года вернется: кого сыграет Кейдж в «Собирателе душ 2» Читать дальше 17 апреля 2026
100 000 000 долларов за выходные: «Дьявол носит Prada 2» претендует на звание главной новинки 2026 года 100 000 000 долларов за выходные: «Дьявол носит Prada 2» претендует на звание главной новинки 2026 года Читать дальше 16 апреля 2026
Почему в квартирах для советской элиты не делали кухонь: даже холодильник бы туда не влез Почему в квартирах для советской элиты не делали кухонь: даже холодильник бы туда не влез Читать дальше 16 апреля 2026
Ведьма Пустоши собирала расчлененку и мечтала о голове Хаула: что еще Миядзаки изменил в экранизации «Ходячего замка» Ведьма Пустоши собирала расчлененку и мечтала о голове Хаула: что еще Миядзаки изменил в экранизации «Ходячего замка» Читать дальше 16 апреля 2026
«Никогда в жизни так не смеялся»: этот фильм входит в число любимых у Киану Ривза — и он 1971 года «Никогда в жизни так не смеялся»: этот фильм входит в число любимых у Киану Ривза — и он 1971 года Читать дальше 16 апреля 2026
О чем на самом деле поётся в песне из фильма «Генералы песчаных карьеров» русские даже не догадывались: никаких детей в трущобах О чем на самом деле поётся в песне из фильма «Генералы песчаных карьеров» русские даже не догадывались: никаких детей в трущобах Читать дальше 16 апреля 2026
