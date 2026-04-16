Эти 3 зарубежных фильма смотрели все в СССР в 50-е: в кинотеатры скапливались километровые очереди

Несмотря на плотный железный занавес, который в годы Холодной войны был опущен, советское руководство на удивление регулярно закупало зарубежные фильмы для широкого проката. И это приносило казне доход, вполне сопоставимый с отдачами от крупных промышленных гигантов.

Что касается зрителей, то они буквально штурмовали кинотеатры — для них подобные сеансы становились редким окном в мир за пределами Союза, возможностью увидеть чужую жизнь без купюр.

Причём хитами нередко становились отнюдь не свежие новинки, а фильмы, которым в других странах уже успели дать статус «ретро». Предлагаем вспомнить три киноленты 1950-х, которые в СССР смотрели, что называется, затаив дыхание.

«Тарзан»

1952-й стал для кинозрителей в СССР настоящим годом Тарзана. В течение этого периода на экраны страны вышли сразу четыре картины франшизы. Все они заняли лидирующие позиции в прокате, а их общая аудитория превысила 150 миллионов человек.

Примечательно, что у себя на исторической родине, в США, эти ленты к тому времени уже воспринимались как ретро. Первая часть под названием «Тарзан — человек-обезьяна» появилась на экранах ещё в 1932 году — за два десятилетия до советского триумфа.

«Бродяга»

В 1954 году индийская драма «Бродяга» буквально покорила советские кинотеатры. Ленту снял легендарный актёр и режиссёр Радж Капур, который также сыграл в ней центральную роль. В центре повествования — непростая судьба человека, связанного с полукриминальной средой. Однако встреча с прекрасной незнакомкой заставляет его навсегда отказаться от тёмного прошлого.

Картина получила всемирную известность и была номинирована на Золотую пальмовую ветвь. В Советском Союзе «Бродягу» из-за невероятной народной любви несколько раз возвращали в прокат, и в конечном счёте общее количество зрительских посещений перешагнуло отметку в 60 миллионов.

«Фанфан-Тюльпан»

Жизнерадостная история про отважного юношу Фанфана и прелестную цыганку Аделину была снята режиссёром Кристианом-Жаком в 1951 году. В СССР лента добралась только шесть лет спустя — но это ничуть не помешало её триумфу.

Французскую комедию посмотрели 33 миллиона человек.