Киноафиша Статьи «Первый» готовит премьеру-«бомбу» с Антоном Хабаровым: «Лучшая военная мелодрама, что я видела»

«Первый» готовит премьеру-«бомбу» с Антоном Хабаровым: «Лучшая военная мелодрама, что я видела»

16 апреля 2026 17:09
Кадр из сериала «В парке Чаир»

Ленту «В парке Чаир» очень ждут зрители.

Во второй половине апреля на Первом канале состоится масштабная премьера. Речь идёт о драматическом сериале «В парке Чаир», где ключевые роли исполнили Антон Хабаров и Любовь Константинова.

Проект насчитывает 12 серий и рассказывает трогательную историю чистой любви, разворачивающуюся на фоне войны.

Сюжет

В центре повествования — судьбы четырёх подруг и выпускниц. В свои семнадцать каждая из них грезит о ярком и безоблачном завтра: они мечтают выйти замуж и получить профессии.

Но только взрослые герои вроде тридцатилетнего журналиста Андрея осознаёт, какая страшная беда надвигается. Знакомство с ним меняет жизнь одной из девушек.

А затем надвигается война, которая заставит все героинь слишком быстро повзрослеть.

Кадр из сериала «В парке Чаир»

Детали

Картина была отснята ещё в 2022 году. В прошлом году она впервые появилась на платформах «Кинопоиск» и «Иви», и только теперь добралась до телевизионного эфира. Первые зрители в интернете встретили драму доброжелательно: на данный момент рейтинг ленты составляет 8,3 балла.

«Это лучшая военная мелодрама, что я видела! Невозможно сдержать слез во время просмотра», «Досмотрела. И включила по второму кругу с первой серии», «Самый удачный сериал о советском периоде за последние 35 лет», – отмечали в рецензиях пользователи.

После премьеры по ТВ восторженных отзывов явно будет больше. Сериал стартует с 20 апреля на «Первом».

Кадр из сериала «В парке Чаир»
Фото: Кадры из сериала «В парке Чаир»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
