Меню
Русский English
Отмена
Иностранцы боялись Бабы-Яги, а советских детей пугало другое: самый страшный момент «Морозко», который помнят спустя 60 лет

16 апреля 2026 20:04
Кадр из фильма «Морозко» (1964)

Такое и захочешь — не забудешь.

Сказка «Морозко» в 1960-х задумывалась как легкий семейный фильм, но запомнилась зрителям не только добрым сюжетом. Картина получила известность за пределами СССР и неожиданно вызвала сильную реакцию у иностранной публики.

При этом советские дети пугались совсем не тех сцен, которые вызывали страх у взрослых за океаном.

Чего испугались за границей

В США главным «ужасом» фильма стала Баба-Яга в исполнении Георгия Милляра. Ее голос, пластика и внешний вид производили настолько сильное впечатление, что зрители признавались: образ еще долго не отпускал после просмотра.

Даже взрослые воспринимали героиню как пугающую фигуру. Для западной аудитории, не знакомой с русскими сказками, такой персонаж оказался слишком резким и непривычным.

Что пугало советских детей

В СССР реакция была иной. Баба-Яга воспринималась скорее как знакомый сказочный персонаж, пусть и с характером, зато одна сцена действительно вызывала тревогу у детей.

Речь идет об эпизоде с Иваном, которого наказывают за грубость. После встречи со Старичком-Боровичком герой внезапно получает медвежью голову. Сцена происходит резко и выглядит неожиданно даже по меркам сказки.

Почему этот момент запоминался

Само превращение выглядело жестко и реалистично для детского кино того времени. Резкий переход от обычного лица к звериной морде воспринимался как наказание, которое выходит за рамки привычной сказочной условности.

Для многих детей этот эпизод становился самым тревожным во всей картине. Он запоминался надолго и вызывал ощущение, что даже в сказке наказание может быть слишком серьезным.

Фильм «Морозко» остался любимой классикой, но именно такие сцены показывают, как по-разному зрители воспринимают одни и те же образы. То, что кажется привычным в одной культуре, может пугать в другой — и наоборот.

Фото: Кадр из фильма «Морозко» (1964)
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше