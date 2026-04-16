Современная молодежь по-новому посмотрела на сестёр героини «Аленького цветочка»: не такие уж они и злюки

16 апреля 2026 18:08
Кадры из мультфильма «Аленький цветочек» (1952)

Девушек можно понять. 

Центральным элементом известной сказки «Аленький цветочек» становится противостояние мягкой и отзывчивой Настеньки с ее родными сестрами. Девушка предстает как образец искренней доброты и незлобивости.

А вот Любаву с Гордеей никак не запишешь в героини положительные. Они то и дело за спиной отца отпускали колкости в сторону Насти, а позднее пошли дальше: перевели стрелки часов в доме, чтобы сестра не смогла вовремя явиться к Чудовищу.

Но если вернуться к этой истории уже во взрослом возрасте, поступки сестер перестают выглядеть откровенным злодейством. Их поведение получает вполне рациональное объяснение.

Просьбы старших дочерей к купцу, привезшему гостинцы из-за моря, выглядят скромно — сам отец называл заказанные вещи «безделушками», то есть пустяками без особой цены. Что касается зависти к младшей сестре, то и здесь есть доля истины: глава семейства открыто выделял Настеньку из троих, постоянно называя любимой дочерью.

Едва ли подобное предпочтение было приятно слышать Любаве и Гордее. А их попытка не пустить сестру в замок к чудовищу могла быть продиктована не злым умыслом, а желанием уберечь ее от возможной беды.

Фото: Кадры из мультфильма «Аленький цветочек» (1952)
Светлана Левкина
