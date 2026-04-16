Эта сцена 18+ с Сидни Суини в первой же серии новой «Эйфории» обернулась громким скандалом: «Испортила весь сезон»

Премьера третьего сезона «Эйфории», которую фанаты ждали почти четыре года, наконец состоялась. Однако радость от возвращения любимого шоу быстро сменилась громким скандалом на Западе — и в центре его снова оказалась Сидни Суини.

Актриса, которую уже не раз критиковали за чрезмерное подчёркивание своей сексуальности, вновь привлекла нежелательное внимание. По сюжету её повзрослевшая героиня Кэсси, превратившаяся в скучающую домохозяйку, начинает вести аккаунт на платформе 18+.

Особое возмущение зрителей вызвали сцены, где Суини появляется в образе маленькой девочки с пустышкой, а также перевоплощается в собаку для откровенных фотосессий. Многие поклонники обвиняют шоураннера Сэма Левинсона в том, что он включил в сериал эпизоды, пропагандирующие, на их взгляд, нездоровые интересы.

Сидни, как обычно, тоже досталось: в соцсетях её снова пытаются «отменить», обвиняя в поддержке объективации женщин.

«Какой смысл в детской одежде? Она испортила весь сезон», «Она ведь могла отказаться. Что происходит с этим миром?» — пишут негодующие пользователи.

К слову, профессиональная пресса тоже оценила новый сезон сдержанно. На данный момент у третьего сезона «Эйфории» на RT всего 44% «свежести» от критиков.