Эта сцена 18+ с Сидни Суини в первой же серии новой «Эйфории» обернулась громким скандалом: «Испортила весь сезон»

16 апреля 2026 19:35
Кадр из сериала «Эйфория»

Зрители готовы объявить бойкот премьере.

Премьера третьего сезона «Эйфории», которую фанаты ждали почти четыре года, наконец состоялась. Однако радость от возвращения любимого шоу быстро сменилась громким скандалом на Западе — и в центре его снова оказалась Сидни Суини.

Актриса, которую уже не раз критиковали за чрезмерное подчёркивание своей сексуальности, вновь привлекла нежелательное внимание. По сюжету её повзрослевшая героиня Кэсси, превратившаяся в скучающую домохозяйку, начинает вести аккаунт на платформе 18+.

Особое возмущение зрителей вызвали сцены, где Суини появляется в образе маленькой девочки с пустышкой, а также перевоплощается в собаку для откровенных фотосессий. Многие поклонники обвиняют шоураннера Сэма Левинсона в том, что он включил в сериал эпизоды, пропагандирующие, на их взгляд, нездоровые интересы.

Сидни, как обычно, тоже досталось: в соцсетях её снова пытаются «отменить», обвиняя в поддержке объективации женщин.

«Какой смысл в детской одежде? Она испортила весь сезон», «Она ведь могла отказаться. Что происходит с этим миром?» — пишут негодующие пользователи.

К слову, профессиональная пресса тоже оценила новый сезон сдержанно. На данный момент у третьего сезона «Эйфории» на RT всего 44% «свежести» от критиков.

Светлана Левкина
Обожала этот сериал с Чаком Норрисом, но не видела концовку: чем завершился на самом деле «Крутой Уокер» Обожала этот сериал с Чаком Норрисом, но не видела концовку: чем завершился на самом деле «Крутой Уокер» Читать дальше 17 апреля 2026
Звезда «Больницы Питт» впервые признался, почему доктора Самиру уберут из сериала: разгадка кроется в финале Звезда «Больницы Питт» впервые признался, почему доктора Самиру уберут из сериала: разгадка кроется в финале Читать дальше 16 апреля 2026
Когда вышел 2 сезон «Охотничьих псов» с рейтингом 8,2 и где смотреть хит Netflix: премьера уже состоялась и все эпизоды доступны целиком Когда вышел 2 сезон «Охотничьих псов» с рейтингом 8,2 и где смотреть хит Netflix: премьера уже состоялась и все эпизоды доступны целиком Читать дальше 14 апреля 2026
Помните эффектную Катю Сергееву из «Полицейской академии 7»? За эти 30 лет она стала только краше Помните эффектную Катю Сергееву из «Полицейской академии 7»? За эти 30 лет она стала только краше Читать дальше 14 апреля 2026
Миллионы фанатов дождались: когда выйдет 3 сезон «Эйфории» — тут полный график эпизодов Миллионы фанатов дождались: когда выйдет 3 сезон «Эйфории» — тут полный график эпизодов Читать дальше 13 апреля 2026
20 апреля на НТВ стартует 2 сезон «Высшей меры» с Бухаровым: чем он будет отличаться и почему история станет жестче 20 апреля на НТВ стартует 2 сезон «Высшей меры» с Бухаровым: чем он будет отличаться и почему история станет жестче Читать дальше 17 апреля 2026
«Первому отделу» и «Невскому» готовят серьезного конкурента: что известно о детективном сериале «Дерзкая» для телеканала «Россия» «Первому отделу» и «Невскому» готовят серьезного конкурента: что известно о детективном сериале «Дерзкая» для телеканала «Россия» Читать дальше 17 апреля 2026
Даже стена щитов — полная чушь: историк по косточкам разобрал культовый сериал «Викинги» — косяков много Даже стена щитов — полная чушь: историк по косточкам разобрал культовый сериал «Викинги» — косяков много Читать дальше 17 апреля 2026
Один сезон, но по нервам бьют не хуже 1000 серий: 3 коротких аниме, которые можно осилить за выходные Один сезон, но по нервам бьют не хуже 1000 серий: 3 коротких аниме, которые можно осилить за выходные Читать дальше 17 апреля 2026
