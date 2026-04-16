Русский English
Почему актерам кладут бутылку в гроб: странная и тревожная примета из мира кино и театра, которая актуальна до сих пор

16 апреля 2026 17:38
Фото: Кадр из фильма«Вий» (1967)

Даже те, кто в суеверия не верит, все равно примету соблюдают.

В кино и театре есть свои правила, о которых зритель редко задумывается. Одно из них связано со сценами «похорон».

Когда актера укладывают в гроб для съемок или спектакля, рядом почти всегда оказывается бутылка водки. Это не реквизит ради кадра, а давняя актерская примета, которую соблюдают даже сегодня.

Откуда появилась традиция

Считается, что актеры — одна из самых суеверных профессий. Им приходится «умирать» на сцене и в кадре не один раз, и такие роли многие воспринимают как опасную игру с символами. Чтобы избежать плохих последствий, появилась простая, но устойчивая традиция класть в гроб бутылку.

Эта деталь не имеет отношения к сценарию. Ее могут не показывать зрителю, но внутри съемочной группы о ней знают все. Пропустить этот ритуал считается плохой приметой.

Как это работает на практике

После того как сцену снимают или спектакль заканчивается, бутылку достают. Актер, который «лежал в гробу», передает ее коллегам. Вся команда собирается вместе и выпивает.

Есть одно правило: сам «покойник» к алкоголю не притрагивается, он присутствует рядом, но не участвует. Считается, что именно так можно «закрыть» роль и не переносить ее в реальную жизнь.

Почему от приметы не отказываются

Даже те, кто не верит в суеверия, чаще не спорят с традицией. В индустрии, где многое зависит от настроя команды, такие ритуалы дают чувство контроля.

Актеры признаются, что с этой простой деталью работать спокойнее. Это способ поставить границу между игрой и реальностью, поэтому бутылка в гробу остается негласным правилом, без которого многие не готовы снимать такие сцены.

Екатерина Адамова
