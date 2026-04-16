Премьеру Первого канала «Эль Русо» раскритиковали и уличили в плагиате: «Все замазали развесистой "клюквой" по принципу "и так сойдёт"»

Еще в 2024-м году сериал «Эль Русо» вышел в онлайн-кинотеатре PREMIER. А вот телевизионной премьеры зрителям пришлось ждать два года. Только недавно Первый канал решил показать «Эль Русо» в своем эфире. И, как выяснилось, эта премьера многих разочаровала.

Сюжет

События происходят на спокойном живописном полуострове в Аргентине, который называют «аргентинской Венецией». В центре повествования — девушка из русской общины старообрядцев.

На протяжении многих поколений её соплеменники бережно хранят родной язык, веру и вековые устои в этой далёкой жаркой стране. Героиня обитает в деревне, отрезанной от большого мира, и беспрекословно соблюдает порядки, установленные внутри общины.

Но однажды судьба сводит её с полной противоположностью — жёстким и бескомпромиссным полицейским, выходцем из России. Между двумя совершенно разными людьми неожиданно возникают романтические чувства.

Отзывы

По мнению аудитории, в этом проекте интерес вызывает разве что первая серия — дальше повествование становится откровенно унылым. Даже концовка, которая скатывается в излишнюю религиозность, не способна исправить общее впечатление.

«Сначала в сериале здорово сочетались детективные, мелодраматические, драматические и даже мистические элементы. Но очень быстро все это вылилось в почти стандартную мелодраму с любовным треугольником во главе сюжета», — отметил автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Кроме того, опытные киноманы также обратили внимание на явные параллели с другим проектом. По их мнению, «Эль Русо» представляет собой вольное переложение американской картины «Свидетель» с Харрисоном Фордом. И в этом сравнении отечественная версия, увы, выглядит значительно слабее оригинала.