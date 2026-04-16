Меню
Русский English
Отмена
Премьеру Первого канала «Эль Русо» раскритиковали и уличили в плагиате: «Все замазали развесистой "клюквой" по принципу "и так сойдёт"»

16 апреля 2026 21:02
Кадры из сериала «Эль Русо»

Зрителей не впечатлил сюжет.

Еще в 2024-м году сериал «Эль Русо» вышел в онлайн-кинотеатре PREMIER. А вот телевизионной премьеры зрителям пришлось ждать два года. Только недавно Первый канал решил показать «Эль Русо» в своем эфире. И, как выяснилось, эта премьера многих разочаровала.

Сюжет

События происходят на спокойном живописном полуострове в Аргентине, который называют «аргентинской Венецией». В центре повествования — девушка из русской общины старообрядцев.

На протяжении многих поколений её соплеменники бережно хранят родной язык, веру и вековые устои в этой далёкой жаркой стране. Героиня обитает в деревне, отрезанной от большого мира, и беспрекословно соблюдает порядки, установленные внутри общины.

Но однажды судьба сводит её с полной противоположностью — жёстким и бескомпромиссным полицейским, выходцем из России. Между двумя совершенно разными людьми неожиданно возникают романтические чувства.

Кадр из сериала «Эль Русо»

Отзывы

По мнению аудитории, в этом проекте интерес вызывает разве что первая серия — дальше повествование становится откровенно унылым. Даже концовка, которая скатывается в излишнюю религиозность, не способна исправить общее впечатление.

«Сначала в сериале здорово сочетались детективные, мелодраматические, драматические и даже мистические элементы. Но очень быстро все это вылилось в почти стандартную мелодраму с любовным треугольником во главе сюжета», — отметил автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Кроме того, опытные киноманы также обратили внимание на явные параллели с другим проектом. По их мнению, «Эль Русо» представляет собой вольное переложение американской картины «Свидетель» с Харрисоном Фордом. И в этом сравнении отечественная версия, увы, выглядит значительно слабее оригинала.

«Я смотрела фильм "Свидетель". Давний фильм, очень сильный, весьма популярный был. Когда стала смотреть "Эль Русо", действительно, не могла отделаться от впечатления более слабой копии», «Первые серии слизали с американского фильма, потом поняли, что не вытянут и все замазали развесистой "клюквой" по принципу "и так сойдёт"», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Эль Русо»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше