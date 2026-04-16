Звезда «Больницы Питт» впервые признался, почему доктора Самиру уберут из сериала: разгадка кроется в финале

В третьем сезоне медицинской драмы «Больница Питт» зрители не увидят актрису Суприю Ганеш в качестве постоянного члена актёрского состава. Как заявляют создатели шоу, исчезновение доктора Самиры Мохан было заложено в сценарий с самого начала.

Эту информацию официально подтвердил Ноа Уайли, выступающий одновременно исполнительным продюсером и одной из звёзд проекта. По его словам, героиня покидает больницу вовсе не из-за конфликтов по контракту или технических сложностей на съёмках — причина кроется исключительно в логике развития сюжета.

«Мы неизбежно будем сталкиваться с этим в каждом сезоне, потому что сценаристам очень трудно придумать реалистичный временной интервал и при этом удержать почти весь актёрский состав в сборе», — пояснил Уайли в беседе с Variety.

Здесь важен один нюанс, связанный с таймлайном. Между вторым и третьим сезонами не случится резкого хронологического прыжка — по сюжету пройдёт меньше года, фактически просто наступит зима.

Этого периода недостаточно, чтобы кто-либо из ординаторов успел завершить обучение. Следовательно, по формальной логике доктор Мохан должна была бы вступить в четвёртый год работы.

Однако уже во втором сезоне её сюжетная линия явно вела к эмоциональному выгоранию и поиску себя за пределами приёмного покоя. Иными словами, шоу постепенно подводило публику к естественному уходу этой героини.

Премьера финального эпизода второго сезона намечена на 16 апреля — и, по ожиданиям, он поставит жирную точку в экранной истории персонажа.