Меню
Русский English
Отмена
Эти вещи в сумочке носят все ухоженные женщины: проверьте себя прямо сейчас

16 апреля 2026 16:40
Кадры из фильма «Дьявол носит Prada» (2006)

Это не просто аксессуар.

Некоторые представительницы прекрасного пола ошибочно полагают, будто дамская сумка — это всего лишь незначительная деталь, завершающая образ. Однако на самом деле большое значение имеет то, что скрыто внутри.

К примеру, по-настоящему следящие за собой женщины всегда носят с собой набор определённых вещей, которые выручают их в самых разных обстоятельствах.

Увлажняющий крем для кистей рук помогает сохранить бархатистость кожи, а его регулярное применение продлевает свежесть маникюра. Матирующие салфетки моментально устраняют нежелательный жирный блеск с лица — это особенно актуально в тёплое время года.

Женщина, которая следит за собой, никогда не выйдет на улицу без уложенных волос. Чтобы в любой момент привести причёску в порядок, при себе необходимо иметь расчёску. А любимые духи в миниатюрном флаконе позволят освежиться в конце рабочего дня.

В сумочку также стоит положить солнцезащитные очки в футляре. Эта деталь помогает мгновенно замаскировать любые мелкие несовершенства на лице и даже обычную усталость.

Для более серьёзных случаев пригодится мини-аптечка с самым необходимым набором: пластырем, влажными салфетками и средствами интимной гигиены.

Следует быть готовой к любым капризам погоды. От летнего ливня защитит складной зонт — он легко поместится даже в небольшую сумку.

И ещё одна обязательная вещь — кошелёк. Лучше выбирать классическую модель, которая не утратит актуальности долгие годы.

Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше