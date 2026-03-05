Меню
Ол сен емес
Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Жанаозене
Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Жанаозене
Билеты
О фильме
Расписание
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ол сен емес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Zhanaozen
г. Жанаозен, ТРК Жанаозен, 5-й микрорайон, 1
2D, KK
21:20
от 2000 ₸
00:10
от 2000 ₸
Жалын 3D
г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, KZ
22:20
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
