Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Напоминания о нем Расписание сеансов Напоминания о нем, 2026 в Уральске

Расписание сеансов Напоминания о нем, 2026 в Уральске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Напоминания о нем»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
13:50 от 1800 ₸
Көркем г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
18:40 от 2200 ₸ 20:50 от 2200 ₸ 23:00 от 2200 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Yйлену оңай
Yйлену оңай
2026, Казахстан, мелодрама
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Напоминания о нем
Напоминания о нем
2026, США, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Думали, что ничего круче «Аркейна» на Netflix не выходило? Этот мультик стал хитом стриминга задолго до истории Джинкс
В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было
После новости о 2 сезоне «Слова пацана» зрители пересмотрели первый — и нашли глупые ляпы: там не только окна пластиковые
2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального»
Эти 3 фильма СССР иностранцы советуют своим друзьям: а ведь даже у нас их смотрели не все
Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое
Зрители сделали выводы: почему провалился 5-й сезон «Первого отдела» — одна версия весьма необычная
Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь
Сначала чуть не увела Сулеймана, а теперь нацелилась на Джихана: в «Далёком городе» появится звезда «Великолепного века», и фанаты уже в ярости
Морозы −15, жуткий холод и адские условия: где и как снимали новый сериал «Я буду помнить» для «России 1»
Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов
Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше