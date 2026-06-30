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Киноафиша Статьи После смерти Хюррем жизнь во дворце не была прежней: Сулейман ввел жесткие ограничения из-за скорби

После смерти Хюррем жизнь во дворце не была прежней: Сулейман ввел жесткие ограничения из-за скорби

30 июня 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Не мог смириться с утратой. 

Среди зрелищных сцен сериала «Великолепный век» одна особенно запоминается — мрачная тишина дворца, нарушаемая только шагами султана. Ни пения, ни смеха наложниц, ни звона сазов. Будто сам дворец выдохся вместе с героиней. Но оказалось, за этим стоит не только художественная метафора, а конкретный исторический поступок.

Перед самой смертью возлюбленной султан Сулейман приказал уничтожить все музыкальные инструменты во дворце. Почему — вопрос, который до сих пор волнует поклонников и историков.

В сериале это выглядит как дань скорби, но в хрониках у поступка гораздо глубже смысл. Османский двор был пронизан музыкой: флейты, танбуры, женские голоса — всё сливалось в живую ткань дворцовой жизни. Музыка сопровождала праздники, ритуалы, будни и даже казни. Когда она исчезла, исчезла целая эпоха.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Считается, что Сулейман не мог больше слышать мелодий, напоминавших о времени, когда она ещё была рядом. Музыка стала невыносимой болью, и он погрузил дворец в символическую тишину. В одной из версий, он сделал это, чтобы ничто не тревожило последние дни больной женщины. В другой — потому что после её смерти музыка превратилась в пытку.

И хотя сериал не ставит акцент на этой детали, в воспоминаниях современников отмечается: после её ухода султан избегал даже праздничных мероприятий. Сожжение инструментов стало актом любви и отречения. Всё, что напоминало о ней, было уничтожено. Осталась только поэзия, которой Сулейман продолжал говорить с той, кого уже не было.

Ранее мы писали: «Лейла» и другие турецкие сериалы, в которых любовь так и не смогла победить.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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